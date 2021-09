Veja concursos públicos com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (13)

Três concursos públicos continuam com inscrições abertas nesta segunda-feira (13) no Ceará. Juntos, os certames ofertam 3.374 vagas para os níveis médio e superior. Saiba mais sobre os salários, critérios e provas das seleções.

PMCE

Quem desejar concorrer a uma das 2 mil vagas do concurso da Polícia Militar do Ceará (PMCE) deve realizar a inscrição virtual até esta quarta-feira (15) no site da FGV. São 1.600 vagas para ampla concorrência, sendo 1.360 destinadas a homens e 240 para mulheres, e 400 vagas para cota racial.

O certame exige Ensino Médio completo e idade igual ou superior a 18 anos e até 29 anos, 11 meses e 29 dias completos já na data da inscrição dos aplicantes. O salário para soldados da PMCE é de R$ 4.192,72.

Cronograma

Inscrições: até 15 de setembro

Prazo final para pagamento da taxa: 16 de setembro

Prova objetiva: 7 de novembro

Caixa

A Caixa Econômica Federal abriu 1.100 vagas de técnico bancário para Pessoas com Deficiência (PCD), sendo 1.000 para preenchimento imediato e 100 para formação de cadastro de reserva. Deste total, 35 imediatas e cinco para cadastro são ofertadas no Ceará.

A inscrição deve ser feita até o próximo dia 27 de setembro através do site da Cesgranrio, organizadora do concurso, no valor de R$ 30.

Para concorrer, o candidato deve ter nível médio completo. O salário é de R$ 3 mil para jornada de seis horas diárias e 30 horas semanais. Do total, 20% das vagas serão destinados aos candidatos autodeclarados pessoas com deficiência/pretos ou pardos.

Cronograma

Provas objetivas

Prova de redação

Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos pretos ou pardos.

Análise do Laudo Médico por Equipe Multiprofissional da condição declarada de deficiência.

Procedimentos admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para a contratação e Exames Médicos Admissionais

A aplicação das provas objetivas e de redação será em 31 de outubro.

Distribuição das vagas

IFCE

Com remuneração de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,67 em 40 horas semanais, o concurso do Instituto Federal do Ceará (IFCE) abriu 49 vagas de níveis médio e superior, além de 225 vagas para cadastro de reserva.

Dentre os 24 cargos, estão Assistente em Administração, Analista de Tecnologia da Informação, Técnico em Enfermagem, Pedagogo, Assistente de Alunos, Auditor e Nutricionista.

As inscrições seguem até 7 de outubro de 2021, somente via internet, no site do Idecan. Para os cargos das classes C (Assistente de Alunos) e D (demais cargos de nível médio), a taxa é R$ 80. A inscrição para os cargos de nível superior é R$ 100.

Cronograma

Inscrições: até 7 de outubro

Provas objetiva e de múltipla escolha: 11 e 12 de dezembro