Escola de Sargentos publica edital com 1.100 vagas para nível médio

A Escola de Sargentos de Armas (ESA) publicou, nesta segunda-feira (5), um edital com 1.100 vagas para nível médio. As inscrições ocorrem no site da instituição, entre 7 de abril e 4 de maio.

As vagas são para as áreas de qualificações gerais, música e saúde. A formação contempla dois anos de estudos e um ano de estágio profissional. O processo seletivo ocorre ao longo de 2021 e 2022.

A solicitação de isenção ocorre de 7 a 9 de abril, pela internet ou por meio de requerimento.

As provas devem ser realizadas em 3 de abril, das 13h às 17h. Os resultados parciais serão divulgados em 10 de dezembro e a lista de candidatos classificados, em 22 de dezembro.

Os candidatos devem escolher a Unidade de Tecnologia do Exército (UECE) que desejam realizar o primeiro ano até 14 de janeiro de 2021. A UECE no Ceará é o 23° Batalhão de Caçadores, em Fortaleza.

Outros detalhes do processo de admissão podem ser conferidos no edital.

