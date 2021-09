Concurso da Sefaz divulga resultado; veja aprovados

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) publicou, nesta sexta-feira (17), a lista dos aprovados no concurso da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE). O salário inicial é de R$ 16.045,30 para uma jornada de 40 horas semanais.

> Veja o resultado

No documento, a banca do certame indica os resultados finais das provas objetivas e os provisórios da discursiva, incluindo os selecionados para as vagas imediatas e para formação de cadastro de reserva nos cargos de Auditor Fiscal do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF) do órgão.

Segundo a Sefaz, o edital de resultado final da prova discursiva e de convocação para a avaliação biopsicossocial (somente para os candidatos que se declararam com deficiência) está previsto para ser publicado no próximo dia 8 de outubro.

Os recursos contra a prova discursiva poderão ser apresentados na próxima semana, entre as 10h de segunda (20) e as 18h de terça-feira (21), no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/sefaz_ce_21 .

Concurso

O concurso dispôs de 94 vagas. Destas, 69 são para ocupação imediata, enquanto as outras o cadastro de reserva. Foram elas:

50 para Auditor Fiscal;

20 para Auditor Fiscal Jurídico;

13 para Auditor Fiscal Contábil-Financeiro;

11 para Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação.