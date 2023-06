Concurso da Guarda Municipal de Fortaleza: veja como acessar locais de prova

As provas objetivas do concurso da Guarda Municipal de Fortaleza serão realizadas neste domingo (18), em mais de 160 locais.

Os candidatos inscritos podem conferir seu local de aplicação de prova no site do Idecan, com o número do CPF do candidato.

O concurso oferta mil vagas para ingresso imediato, sendo 750 para ampla disputa, 50 para Pessoa com Deficiência (PCD) e 200 para Pessoas Pardas e Pretas (PPP).

A carga horária é de 240 horas mensais, com remuneração inicial de R$ 3.152,78, além de auxílio-alimentação, podendo acrescentar outras vantagens inerentes ao desempenho da função.

O certame é dividido em seis fases:

Exame Intelectual Exame Médico e Toxicológico Teste de Avaliação Física Avaliação Psicológica Investigação Social Curso de Formação

>> Confira o edital do concurso

Documentação para acesso

Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova com no mínimo 60 minutos de antecedência e portar documento de identidade oficial com foto.

Serão considerados documentos de identidade: carteiras de Identidades expedidas por órgãos de segurança e fiscalizadores de exercício profissional, bem como carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público e carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, tenham valor legal como identidade.

O documento deverá estar em perfeitas condições, para permitir com clareza a identificação do candidato e da assinatura. Não será aceito documento em formato digital ou eletrônico.

Esta prova terá caráter eliminatório e classificatório e será composta por 80 questões de múltipla escolha, sendo apenas uma correta, e valerá o máximo de 100 pontos. O gabarito preliminar deve ser divulgado na segunda-feira (19).

Plano de segurança para dia de provas

Ainda segundo a Prefeitura, o concurso contará com um plano de segurança especial com equipamentos e ações para evitar qualquer tentativa de transgressão ao edital. Detectores de metais serão utilizados em todos os locais de provas distribuídos em todas as salas.

Aproximadamente, seis mil profissionais estarão envolvidos na aplicação das provas objetivas, dentre gestores, fiscais, coordenadores e auxiliares de segurança.

Para ingressar na sala de provas, os candidatos devem entregar equipamentos como bips, telefones celulares, notebooks, agenda eletrônica, tablets, smartphones, gravadores, câmeras fotográficas, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, dentre outros equipamentos. Tudo está listado no item 8 do edital.

Caso o candidato seja surpreendido com aparelhos eletrônicos, será lavrado Termo de Ocorrência e este será eliminado automaticamente.