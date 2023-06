Programa Juventude Digital recebe inscrições para curso gratuito de manutenção de computadores

O programa Juventude Digital, da Prefeitura de Fortaleza, está com inscrições abertas para duas novas turmas do curso de Manutenção de Computadores do Centro de Recondicionamento Tecnológico (CRT Praia de Iracema).

As inscrições se encerram na segunda-feira (19) no site do JD e as aulas serão nos dias 21 e 22 de junho. O curso é gratuito, com carga horária de 24h a 28 horas, e voltado para jovens de 15 a 29 anos.

A coordenadora do Juventude Digital, Ianna Brandão, explica que o CRT Praia de Iracema é um local de descarte de resíduos eletrônicos e de realização de cursos gratuitos para jovens.

"O CRT oferece cursos para que jovens aprendam a recondicionar esses equipamentos e possam se inserir nesse mercado. Além disso, os computadores recondicionados serão doados para alunos do JD", detalha.

Ela acrescenta que o Centro também dá a destinação correta a resíduos eletrônicos da Cidade.

Projetos na área de resíduos sólidos

Coordenado pelo Laboratório de Inovação de Fortaleza (Labifor/Citinova) e pelo programa Juventude Digital, o projeto faz parte de uma série de iniciativas inovadoras na área de resíduos sólidos, como o projeto Re-ciclo e parcerias com a União Europeia e o Bloomberg Centro de Inovação Pública, da Universidade Johns Hopkins.

Além do CRT Praia de Iracema, segundo a Prefeitura, todas as Secretarias Regionais de Fortaleza recebem resíduos eletrônicos.