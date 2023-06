IFCE abre inscrições para cursos técnicos em cinco unidades

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está com processo seletivo para cursos técnicos de nível médio, com 290 vagas. As oportunidades são para as unidades de Acaraú, Boa Viagem, Horizonte, Jaguaribe e Juazeiro do Norte.

As inscrições já estão abertas e acontecem até 28 de junho, exclusivamente pelo site do IFCE, sem cobrança de taxa.

Os candidatos devem inicialmente preencher o formulário eletrônico de inscrição e, em seguida, completar o procedimento através da entrega da documentação no campus para o qual deseja a vaga.

Segundo a instituição, 50% das vagas ofertadas por curso/turno/campus são para egressos de escolas públicas. Dentro deste percentual, há também a reserva de 50% para quem possua renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e a outra metade (50%) será reservada para os demais estudantes oriundos de escolas da rede pública, independente de renda.

Curso técnico subsequente

O processo contempla principalmente a modalidade subsequente de cursos técnicos, voltada para aqueles que já concluíram o ensino médio.

A exceção é o curso técnico em Mecânica Industrial na unidade de Juazeiro do Norte, que é integrado ao Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja).

Cursos e vagas disponíveis:

Acaraú

Técnico Subsequente em Eventos - 35 vagas (Matutino)

Técnico Subsequente em Meio Ambiente - 35 vagas (Noturno)

Técnico Subsequente em Restaurante e Bar - 35 vagas (Matutino)

Boa Viagem

Técnico Subsequente em Agropecuária - 35 vagas (Matutino)

Horizonte

Técnico Subsequente em Logística - 40 vagas (Matutino)

Técnico Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática - 40 vagas (Noturno)

Jaguaribe

Técnico Subsequente em Eletromecânica - 35 vagas (Noturno)

Juazeiro do Norte