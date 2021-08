Como fazer um currículo: veja dicas, passo a passo e modelos

Quem busca o ingresso ou a reinserção no mercado de trabalho deve apresentar um portfólio à empresa onde está se candidatando à vaga de emprego apresentando a experiência profissional que tem. Assim, surge a pergunta: como fazer um bom currículo? O Diário do Nordeste conversou com uma especialista que dá dicas e ensina o passo a passo para montar o documento.

Nele, que é como se fosse um "cartão de visita", resumidamente, o candidato demonstra as habilidades e as competências de um profissional de acordo com a experiência que tem.

O currículo é o primeiro contato que a empresa tem com o possível funcionário, que está interessado na vaga de emprego. Ele estará "vendendo um produto" ao demostrar o potencial de contribuição e convencer o recrutador que está apto a ocupar o lugar.

Como fazer um bom currículo

De acordo com a consultora de Recursos Humanos Bernadete Pupo, não há um modelo de currículo nem uma "fórmula mágica" para a elaboração de um.

Assim, afirma, antes de iniciar a descrição da trajetória, é muito importante que se defina um foco, ou seja, uma área ou a função que deseja atuar.

"Nunca escreva como objetivo: 'de acordo com a disponibilidade da empresa' ou 'mencionando várias funções ao mesmo tempo' – isto denota que a pessoa está atirando para qualquer lado e, para o selecionador, essa mensagem é muito negativa diminuindo a chance de ser recrutado para entrevista de emprego", diz a profissional.

Desta forma, explica, quanto mais o currículo da pessoa estiver alinhado com a área ou função desejada, bem como a informação de acordo com a experiência dela, mais aumenta a possibilidade de ela ser selecionada.

Quais são os formatos de currículo

Segundo a consultora de RH, existem vários formatos de currículo, e é preciso ver qual é o modelo que o candidato pode se apropriar, dependo da formação, do tempo e da experiência que ele tem.

Cronológico

É aquele que organiza as informações seguindo uma linha do tempo, pela ordem em que foram acontecendo os fatos ao longo da vida profissional.

Neste caso, todas as experiências profissionais devem ser destacadas, incluindo o nome da empresa, o ramo de atividade, o cargo que ocupou, o tempo que lá trabalhou e breve descrição das funções desempenhadas.

"Para as empresas, este modelo cronológico talvez seja o mais aceitável porque é fácil de ler e destaca os cargos mais importantes da trajetória do candidato. Atenção: inicie sempre informando a data do emprego mais recente para o mais antigo", orienta Bernadete Pupo.

Currículo funcional

​Nele é dada importância à experiência profissional. Elas são agrupadas por blocos de atividade ou funções desempenhadas.

Além de não seguir uma progressão cronológica, permite destacar os pontos positivos, as habilidades próprias e resultados conquistados.

"Escolha esse tipo de currículo se, por exemplo, estiver há muito tempo sem trabalhar e quer voltar ao mercado de trabalho; ou se acaba de concluir um curso superior e não tem experiência, ou ainda se mudou frequentemente de cargo nos últimos empregos", recomenda.

Modelo misto

​É uma combinação entre os modelos cronológico e funcional, e, apesar de parecer o ideal, nem sempre é o mais indicado.

"Este modelo combina a organização por tópicos do modelo funcional com a organização por ordem temporal do cronológico - destaca as competências, a experiência profissional e de formação. É o mais completo dos três modelos, por isso, talvez, seja o mais complexo de elaborar", expõe.

"Ao iniciar este modelo de currículo, organize todas as informações, bem como: nome da empresa, data de entrada e saída, cargo e um breve relato das funções desempenhadas", acrescenta.

Vídeo currículo

Algumas empresas solicitam a quem está participando do processo seletivo que se apresente gravando vídeos curtos, de, no máximo, 1 a 2 minutos.

Dicas:

Inicie o vídeo se apresentando e na sequência fale da sua formação acadêmica e da sua experiência profissional; Deixe claro os seus objetivos, suas competências e habilidades. Conclua agradecendo a oportunidade de participar do processo.; Escolha o ambiente em que vai fazer a gravação. Procure um lugar calmo para que você seja o centro das atenções; Grave o vídeo na horizontal e cumpra o tempo máximo estipulado pela empresa; Procure entender a cultura da empresa, o perfil da empresa e vista-se como se estivesse se preparando para uma entrevista presencial; Procure não ler durante o vídeo, isso pode desmerecer a sua performance; Prepare um roteiro simples e vá treinando e repetindo várias vezes para garantir a espontaneidade; Imagine que seja o seu primeiro emprego. Aproveite para contar, por exemplo, uma história levando em consideração a linha do tempo. Quem sabe você que teve a oportunidade de trabalhar como voluntária, tenha aí uma chance para compartilhar a sua experiência.

Currículo web

É uma página pessoal feita como um currículo. Nele você apresenta a sua experiência, habilidades e objetivos em uma página de internet, expondo-se para atrair a atenção de selecionadores.

"O lado positivo é que, em qualquer lugar que você esteja, é possível compartilhar o seu currículo. A parte interessante de criar uma página é que ela permite incluir fotos, anexar documentos, fragmentos de voz ou até mesmo vincular sua página pessoal ao seu vídeo currículo", discorre Bernadete Pupo.

Outra dica, complementa, é utilizar o próprio LinkedIn como ferramenta para divulgar a sua experiência. A plataforma digital é uma das redes sociais mais utilizadas para divulgar currículo e aumentar os contatos profissionais.

"Além disso, tem conteúdos interessantes que pode lhe ajudar a aprimorar os seus conhecimentos e mantê-lo atualizado".

Para quem busca o primeiro emprego

O ideal é apresentar as experiências que teve no curso técnico ou na faculdade e ressaltar o desejo de atuar na área.

Colocar a formação acadêmica, cursos complementares e trabalhos voluntários, se tiver.

Currículo para jovem aprendiz

Deve seguir modelo da pessoa que busca o primeiro emprego.

Modelo de currículo para primeiro emprego ou jovem aprendiz

"É muito importante esclarecer que, no Brasil, os jovens são amparados pela Lei do Aprendiz, aprovada no ano 2000 e regulamentada em 2005. Ela rege a proteção, os limites de funções, e demais regras que se trata sobre esses trabalhadores. Ao escrever o texto do currículo, é importante destacar as suas habilidades e competências".

Currículo Lattes

É um modelo de currículo acadêmico padrão no Brasil. Nele se podem encontrar registros profissionais e trabalhos acadêmicos de pesquisadores de todo o território nacional.

Ele foi elaborado nos padrões da Plataforma Lattes, desenvolvida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Quem deve fazer o Currículo Lattes?

"Todo o profissional pode acessar a Plataforma do Lattes e inserir os dados. Considera-se que esse é um modelo nacional de registro da vida acadêmica mais voltado para pesquisadores e professores. Ele não tem formato oficial ou padrão, e é gerado por meio da Plataforma Lattes", explica.

Modelo de Currículo Lattes

Qual o tipo de currículo seria mais adequado

Conforme Bernadete Pupo, cada tipo de currículo ressalta ou enfatiza diferentes aspectos dos estudos, ou experiência profissional. Por isso, a própria pessoa deve identificar qual deles é o mais adequado.

"Lembre-se de que você deverá adequar o conteúdo do currículo conforme a vaga a que se propõe a candidatar. Ele não é um documento pronto e acabado – por isso ele deve ser atualizado sempre que houver alteração em termos de cursos, formação, dentre outros", reforça.

Passo a passo para a elaboração de um bom currículo

Passo 1: escreva os dados pessoais

- Nome completo: preferencialmente no alto da página. Não é necessário escrever Currículo Vitae.

- Endereço: mencionar o nome da rua, Cidade e não se esqueça do CEP.

- Contato: mencionar mais do que um número de telefone, considerando um para recados com o nome da pessoa, pois caso contrário corre-se o risco de perder oportunidade, se o selecionador não conseguir contato de imediato.

- Estado civil (evite omitir informações).

- Data do nascimento (dia, mês e ano).

- E-mail: prefira os que contenham o seu sobrenome ou outro que seja imparcial e simples para garantir o profissionalismo.

- Se tiver linkedin ou página pessoal, informe o link.

Atenção: não utilize número de documentos no seu currículo, nem nome do pai e da mãe.

Passo 2: insira o objetivo que o faz almejar a vaga de emprego

Neste tópico, é preciso que você deixe claro o cargo a que se propõe ou a área de atuação . Procure alinhar a experiência adquirida com o cargo a que se candidata.

Passo 3: faça um resumo com suas habilidades e competências

Esta parte é muito importante, pois é aqui que você vai chamar a atenção do selecionador. Exercite o seu poder de síntese para resumir a sua experiência ou o que deseja em, no máximo, cinco ou seis linhas.

Além de destacar as habilidades e as competências que tem, escreva, se possível, o resultado de algum projeto que tenha realizado. Não se esqueça que este resumo tem que estar alinhado com o cargo a que se propõe.

Atenção: caso esteja cursando faculdade de Administração, por exemplo, e nunca tenha atuado na área, porém, deseja ampliar a sua carreira, mencione o resultado conquistado durante o estágio, cursos que tenha realizado na área administrativa, trabalhos voluntários entre outros.

Convença o selecionador a te contratar tendo em vista o seu interesse, a sua vocação e a sua paixão pela sua área de estudo.

Passo 4: mencione a sua formação acadêmica

Aqui você deve mencionar a sua formação escolar como: nome do curso, data em que o concluiu; escola ou universidade que frequentou.

Exemplo: oportunidade para auxiliar de Recursos Humanos

Você deve preencher da seguinte forma:

Graduação em Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos

Universidade de Fortaleza (Unifor) - Jan/2018 a Dez/2020 (concluído)

Atenção: se você está cursando superior ou concluiu, é desnecessário informar que fez o curso fundamental ou médio.

Só informe caso o seu segundo grau tenha sido através de curso técnico. Aí sim, mencione data, nome da escola e o nome do curso.

Passo 5: discorra sobre a sua experiência profissional

Dicas:

1- Inicie sempre pelos cargos mais recentes.

2 - Coloque somente os três últimos empregos ou os mais importantes para a vaga em aberto ou em relação ao seu objetivo profissional (ao cargo a que se propõe).

3 - Na sequência indique ano de entrada e saída, nome da empresa (segmento) e o cargo ocupado.

4 - Abaixo de cada empresa faça uma breve descrição das atividades, grau de responsabilidade e resultados obtidos. Muitas vezes a pessoa tem um cargo descrito em carteira, mas desenvolve outras atividades. Conte o que fazia na prática pois isso é o que vai fazer a diferença. Prefira utilizar verbos de ação como: realizei, implantei, organizei, desenvolvi etc.

5 - Aqueles que nunca tiveram emprego devem indicar: experiências de trabalho, remuneradas ou não, que tenham desenvolvido em tempo parcial ou sem vínculo empregatício. Indique estágios realizados (quando, onde e a função desempenhada ou trabalhos voluntários).

Atenção: não explique por que saiu dos empregos anteriores ou porque deseja sair do atual e não informe pretensão salarial ou último salário. Exceto se for solicitado pela empresa.

Passo 6: fale sobre cursos que você fez

Dicas:

1 - Os cursos extras ou de aperfeiçoamento envolvem: cursos, treinamentos. seminários, palestras, e devem ser relacionados seguindo a ordem do mais recente para o mais antigo.

2 - Não relacione cursos em excesso ou fora do objetivo profissional. (exemplo: curso de datilografia, curso de artesanato, corte e costura).

3 - Não relacione cursos cuja tecnologia caiu em desuso.

4 - Relacione palestras e seminários relevantes.

5 - Mencione aqui experiência internacional que porventura tenha realizado. Indique o ano e o local e o tempo. Faça um pequeno resumo sobre esta experiência.

Atenção:

1 - Mencione sempre: local de realização do curso, data e carga horária.

2 - Só mencione os cursos se tiver o certificado. Tem empresas que solicitam a comprovação para manter em arquivo.

O que os recrutadores olham em um currículo?

De modo geral, de acordo com a consultora de RH, os selecionadores olham a formatação adequada do currículo e objetivo, que deve conter a área ou o cargo desejado.

Se tiver o resumo das qualificações, avalia Bernadete Pupo, é ainda melhor, pois facilita o entendimento do selecionador sobre o profissional que procura.

"É evidente que todos os pontos são importantes. O que o candidato não pode esquecer é que o currículo deve ser capaz de causar impacto, atraindo a atenção do recrutador por mais de alguns segundos".

Fique atento:

Após elaborar o seu CV, peça para um colega ou um profissional da área ler o seu currículo para ver se está claro e atraente;

A pior coisa que um profissional pode fazer é mentir no currículo;

Tenha em mente que um currículo real e bem feito pode se tornar uma vantagem competitiva.

Carta de apresentação

A carta de apresentação, segundo Bernadete Pupo, deve ser elaborada se a empresa pedir. O ideal, afirma, é ser objetivo, escrevendo o que precisa em, no máximo, dois a quatro parágrafos. A estrutura deve ser:

Inicie escrevendo Prezados Senhores ou Prezado (nome de quem vai direcionar o currículo);

No primeiro parágrafo informe há quanto tempo atua na área em que está se candidatando e suas principais habilidades e competências;

No segundo parágrafo faça um resumo das suas principais experiências que trarão atrativos para o leitor, como viagens para fora a trabalho, idiomas e, demais vivências que podem ser o diferencial;

"Trata-se apenas de uma carta de apresentação e, nesse caso, até um jovem aprendiz pode enviar uma carta de apresentação. Muitas vezes a empresa quer avaliar o modo como a pessoa escreve, se é cuidadoso com a escrita, com o tempo do verbo e com a ortografia", diz a consultora de RH.

Como fazer um currículo em PDF

Passo 1: escolha um modelo de currículo

Vários sites, como o Modelos de Currículo, oferecem ferramentas para fazer um currículo com design profissional. Basta escolher aquele mais gosta, ideal para a vaga de emprego que está buscando, e baixar.

Passo 2: edite o seu currículo no Word

É importante ressaltar que você deve preenchê-lo com os próprios dados. É preciso adicionar uma foto e fazer as alterações necessárias.

Passo 3: salve o documento

No menu principal, ainda no Word, clique na opção "Arquivo", que fica na parte superior esquerda.

Passo 4: clique em "Salvar como"

É nesta opção que você arquivará o documento que preencheu com os seus dados.

Passo 5: transforme o currículo para o formato PDF

Na sequência, na lista "Tipo", escolha a opção PDF

Observação: não é necessário usar um gerador de currículo para fazer um currículo em PDF.

Se tiver seguido o passo a passo acima, agora você tem o seu currículo em PDF para imprimir. Assim, é só enviar para as vagas de emprego que quer se candidatar.

Dicas de sites confiáveis e intuitivos para montar currículo online, segundo a especialista:

Como fazer um currículo pelo celular

Há como fazer um currículo pelo celular usando o Word, um dos dos programas mais populares e intuitivos dos computadores que também têm versão gratuita disponível para Android e iOS.

Para entrar, é preciso criar uma senha de acesso (se já tiver uma para algum programa da Microsoft, é só inserir).

Passo 1: escolha o modelo de currículo Ao abrir o aplicativo, toque na opção "Novo" ou no símbolo "+". Na tela de modelos, haverá várias opções de modelos de currículo. Selecione o que você quer usar. Passo 2: insira as suas informações Quando o modelo escolhido for baixado, você deve preencher o currículo com os seus dados. Para fazer isso, basta tocar sobre o texto de exemplo fornecido pelo Word para apagá-lo e, depois, entrar com as suas informações pessoais. Passo 3: salve e/ou envie em formato PDF Ao terminar de preencher o currículo, toque sobre o botão de menu, localizado no canto superior esquerdo da tela. Logo após, selecione a opção "Compartilhar". Se for pelo iOS, clique no ícone da seta que fica na parte superior e dê um nome para o arquivo. Há como salvar no seu e-mail ou enviar e PDF para outro endereço desejado.

