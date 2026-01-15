Concurso Caixa: veja como são as provas objetivas e discursivas

O concurso público da Caixa Econômica Federal terá a primeira etapa aplicada em todo o Brasil no próximo dia 1º de fevereiro. São ofertadas 184 vagas imediatas de nível superior e mais 552 para cadastro de reserva, distribuídas em diversas cidades brasileiras, inclusive do Ceará.

Há oportunidades para seis funções: Arquiteto, Engenheiro Civil, Eletricista e Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho e Médico do Trabalho.

Os salários variam de R$ 12.371 a R$ 16.495, dependendo da jornada semanal de trabalho.

O certame é composto por uma prova objetiva, que irá cobrar dos candidatos conteúdos de conhecimentos básicos e específicos, além de uma prova discursiva e avaliação de títulos.

A seguir, veja detalhes da aplicação de cada uma das provas e se prepare melhor para o concurso.

Provas Objetivas

Com duração total de 5 horas, as provas objetivas têm caráter eliminatório e classificatório. Ao todo, são 30 questões de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos.

Os exames avaliam o domínio técnico exigido para cada cargo, além de habilidades em disciplinas básicas.

Questões

Conhecimentos Básicos: 30 questões valendo 1 ponto cada, totalizando 30 pontos;

Conhecimentos Específicos: 40 questões valendo 1 ponto cada, totalizando 40 pontos;

Total = 70 pontos.

Detalhes prova de Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa: 10 questões;

Língua Inglesa: 5 questões;

Conhecimentos e comportamentos digitais: 5 questões;

Comportamentos éticos e compliance: 5 questões;

Noções de Probabilidade e Estatística: 5 questões;

Total: 40 questões.

Conforme os critérios de eliminação divulgados no edital, é preciso que o candidato alcance aproveitamento mínimo de 50% em três categorias:

Do total da pontuação do conjunto das provas objetivas;

Do total da pontuação da prova objetiva de Conhecimentos Básicos;

Do total da pontuação da prova objetiva de Conhecimentos Específicos.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 1º de fevereiro de 2026, e os gabaritos oficiais serão divulgados no dia seguinte, 2 de fevereiro, no site da Fundação Cesgranrio.

Veja também Papo Carreira Concurso Caixa: confira o salário inicial dos cargos e benefícios

Prova Discursiva

O concurso da Caixa também conta com uma prova discursiva, composta por uma questão dissertativa valendo 10 pontos, de caráter eliminatório e classificatório. Esta etapa será aplicada no mesmo dia e horário da Prova Objetiva.

No total, os candidatos devem responder a ambas provas em um período total de 5 horas de duração.

A prova avalia o conteúdo argumentativo e de organização das ideias, além do domínio da norma culta da língua portuguesa. Ainda são avaliados critérios como clareza na exposição, coerência textual e conhecimento sobre o tema proposto.

O candidato será eliminado se alcançar menos de 50% de aproveitamento, ou seja, nota inferior a 5 pontos.

Avaliação de títulos

O concurso também é composto pela etapa de avaliação de títulos, válida para cargos de nível superior, com caráter exclusivamente classificatório.

Apenas os candidatos classificados para a prova discursiva terão seus títulos avaliados. A pontuação máxima nesta etapa é de 5,0 pontos.

A avaliação de títulos leva em consideração a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos, oferecendo uma pontuação adicional que será somada aos resultados das provas objetiva e discursiva.

As três notas compõem o resultado do concurso para a classificação final.