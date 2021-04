Centec oferta 270 vagas em cursos virtuais gratuitos

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) abriu, nesta terça-feira (27), 270 vagas para cursos virtuais gratuitos. As inscrições ficarão disponíveis até que o limite de 60 alunos por turma seja atingido. O início das aulas está marcado para o dia 3 de maio.

Capacitações

Ferramentas digitais

Turma 01: 8h às 12h

Turma 02: 14h às 18h

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino médio incompleto

Pré-requisito: Noções de informática

Técnicas do assistente administrativo

Horário: 8h às 12h

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino médio completo

Python: algoritmos e lógica de programação

Horário: 8h às 12h

Vagas: 60 vagas

Carga horária: 60 h/a

Escolaridade: Ensino médio completo

Pré-requisito: Possuir noções de informática e o(a) aluno(a) deve possuir computador ou notebook

Noções de liderança e gestão de pessoas

Horário: 18h às 22h

Vagas: 60 pessoas cada turma

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino médio completo

Os cursos têm como público-alvo pessoas a partir de 16 anos com renda mensal de até um salário mínino ou beneficiários do Cartão Mais Infância. Os candidatos precisam ter celular, notebook ou computador para acompanhar as aulas.

Segundo o cronograma do Centec, a lista dos estudantes selecionados será divulgada na próxima sexta-feira (30). Após o resultado, os aprovados receberão as informações sobre as aulas pelos próprios professores dos cursos.