Casas de Cultura da UFC ofertam 236 vagas para cursos no segundo semestre de 2021

Entre os dias 9 e 10 de agosto, as Casas de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará (UFC) abrirão 236 vagas para cursos de língua Alemã, Britânica, Francesa e Italiana, bem como de Esperanto. Os novos alunos serão admitidos para o 1º semestre de cada curso, com início no período letivo de 2021.2, segundo o Edital Nº 05/2021/CGCCE.

Os candidatos podem se inscrever para apenas uma Casa de Cultura, em uma única turma/horário. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente via formulário eletrônico. Para participar, é necessário utilizar o gmail e comprovar a conclusão do Ensino Fundamental, além de anexar toda a documentação exigida, das 8h do dia 9 às 23h59 do dia 10 de agosto.

Nesta seleção, 44 vagas serão disponibilizadas para a Casa de Cultura Alemã; 110 para a Britânica; 44 para a Francesa; 16 para a Italiana e 22 para Esperanto. O Curso de Libras e as Casas de Cultura Hispânica e Portuguesa não irão dispor de vagas para esse semestre. Os candidatos classificáveis no edital anterior, em 2021.1, serão convocados.

A aprovação se dará a partir do desempenho atestado no histórico escolar do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio, cuja cópia deverá ser anexada no ato da inscrição. Além disso, serão aceitas notas de quaisquer edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

“Caso haja igualdade de nota de desempenho, serão adotados os seguintes critérios de desempate, dando-se preferência ao candidato que: a) tiver a maior idade, considerando-se dia, mês e ano; b) for proveniente de escola pública; c) possuir maior nota final em língua portuguesa; d) possuir maior nota final em história”, informa o Edital.

Os aprovados na seleção poderão ainda solicitar a isenção da taxa de matrícula no site das Casas de Cultura, sendo necessário informar e comprovar que possuem os requisitos necessários do formulário eletrônico de inscrição.

Informações detalhadas sobre a seleção, o cronograma, as turmas e os horários de cada Casa de Cultura Estrangeira encontram-se no Edital Nº 05/2021/CGCCE. Dúvidas específicas sobre o processo seletivo devem ser encaminhadas ao e-mail selecaocultura@ufc.br.

