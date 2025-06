Brisanet abre vagas para promotores de vendas em Fortaleza e na Região Metropolitana

A empresa de telecomunicações Brisanet abriu 27 vagas para o cargo de promotor de vendas em Fortaleza e na Região Metropolitana. A seleção para os candidatos será realizada nesta segunda (16), no Senac da avenida Tristão Gonçalves, no Centro, a partir das 13h30.

Ao todo, são 18 vagas em Fortaleza, sete em Maracanaú e outras duas vagas em Aquiraz. Os interessados devem comparecer ao local da seleção com documento de identificação com foto e currículo impresso.

Segundo a Brisanet, a função de promotor de vendas procura profissionais com "perfil proativo, boa comunicação e disposição para atuar com o público". No dia a dia, o promotor apresenta os produtos e serviços da Brisanet, enquanto o cargo também requer ação de fortalecimento do relacionamento com os clientes.

Serviço

Seletiva para Brisanet em Fortaleza

Data: 16 de junho

Endereço: Senac (Av. Tristão Gonçalves, 1245, Centro)