Inscrições para o concurso PF terminam nesta terça-feira (17); saiba como participar

As inscrições para o concurso público da Polícia Federal (PF) se encerram nesta terça-feira (17). Os interessados podem se inscrever até as 23h59 pelo site do Cebraspe, a banca organizadora.

O concurso oferece mil vagas e remunerações de até R$ 26,8 mil. As oportunidades são para os cargos de delegado, perito criminal em diversas áreas, escrivão, agente e papiloscopista da PF.

>>> Veja o edital completo (acessível em libras)

É necessário o pagamento de uma taxa de inscrição que varia conforme o cargo. Interessados nas vagas de escrivão, agente e papiloscopista pagam R$ 180. Já os concorrentes aos cargos de delegado e perito criminal terão de pagar R$ 250.

O pagamento deve ser executado até sexta-feira (20).

Etapas da seleção

Os candidatos terão que passar pelas seguintes fases para serem aprovados:

Prova objetiva: para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; Prova discursiva: para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; Exame de aptidão física: para todos os cargos, de caráter eliminatório;

para todos os cargos, de caráter eliminatório; Avaliação médica: para todos os cargos, de caráter eliminatório;

para todos os cargos, de caráter eliminatório; Prova oral: apenas para o cargo de delegado, de caráter eliminatório e classificatório;

apenas para o cargo de delegado, de caráter eliminatório e classificatório; Avaliação psicológica: no primeiro momento, para todos os cargos, sem caráter eliminatório e de presença obrigatória;

no primeiro momento, para todos os cargos, sem caráter eliminatório e de presença obrigatória; Avaliação de títulos: apenas para os cargos de delegado e de perito criminal, de caráter classificatório;

apenas para os cargos de delegado e de perito criminal, de caráter classificatório; Investigação social: para todos os cargos, de caráter eliminatório.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 27 de julho em todas as capitais, segundo o cronograma.

O restante das fases também acontecerão em todo o Brasil. As exceções são a prova oral, para o cargo de delegado, e o Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório. Ambos serão realizados no Distrito Federal.

O resultado final da seleção deve ser divulgado em 4 de setembro de 2026.

Vagas previstas