Senac Ceará abre vagas para mais de 100 cursos de educação profissional em julho

Com o reaquecimento econômico e surgimento de novos postos de trabalho, buscar formação e aperfeiçoamento ajuda profissionais a estarem em destaque no mercado, alcançando a vaga desejada. Pensando nisso, o Senac Ceará está com vagas abertas para mais de 100 cursos de qualificação em diversas áreas do conhecimento. Os interessados podem se inscrever no site do Senac: https://cursos.ce.senac.br/. Neste mês, a escola contempla formações em moda, beleza, saúde, TI, arte, design, comunicação, gestão, comércio, gastronomia e outras.

As vagas apresentam requisitos variáveis e conteúdo para diferentes níveis de formação, como aprendizagem, qualificação, aperfeiçoamento, técnicos, graduações e pós-graduações. Os cursos contemplam vagas nas unidades de Fortaleza (Centro e Aldeota), Aquiraz, Crato, Juazeiro do Norte, Maranguape, Quixadá, Iguatu, Sobral e Itapipoca.

Para a gerente de Educação Profissional do Senac Ceará, Letícia Lastri, os cursos básicos de curta duração – entre 20 e 60 horas/aula - são ideais para quem deseja ter esse primeiro contato com a profissão. Na programação do próximo mês também constam os aperfeiçoamentos profissionais, de até 60h/a, para pessoas que já têm conhecimento básico ou atuação em determinada área, mas busca agregar novas técnicas e conhecimentos.

“Já para quem definiu sua carreira e busca uma formação completa, temos os cursos de qualificação profissional e os Técnicos. Esses têm cargas horárias mais extensas, mas o profissional sai preparado para atuar no mercado”, explica. Em julho, estão com inscrições abertas os cursos Técnicos em Estética, Óptica e Enfermagem.

As inscrições podem ser feitas pelo site https://cursos.ce.senac.br/. Dúvidas e mais informações, o contato deve ser feito por meio do telefone (85) 3270.5400 ou pelo Whatsapp (85) 99952-0255.

Confira a programação completa de julho dos cursos do Senac Ceará em: https://cursos.ce.senac.br/

