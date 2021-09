Igor Queiroz: empresários precisam estar adaptados às novas tendências para atravessar a crise

Os jovens empresários cearenses precisam estar atentos aos avanços tecnológicos e às mudanças dos modelos de trabalho para prosperar durante o período de reestruturação da economia por conta da crise do novo coronavírus. A perspectiva foi apresentada por Igor Queiroz Barroso, presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, durante o segundo almoço empresarial do Ciclo 20 anos da CDL Jovem.

Igor Queiroz comentou que os negócios cearenses precisarão se adaptar a essas novas categorias de gestão de tempo para dar os melhores resultados nos próximos anos.

Igor Queiroz Barroso Presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz "Os novos desafios envolvem essa questão da gestão do tempo, as novas tecnologias, e o tempo é senhor de tudo. Os novos empresários precisam saber lidar com as novas formas de trabalho, se adaptar ao home office aliado às novas tecnologias. É preciso saber encarar os desafios e vencer os obstáculos. A vida nos ensina sobre isso".

"Ao longo de 30 anos, eu pude aprender muita coisa, mas é preciso estar preparado para se adaptar para vencer a dificuldade", completou Igor Queiroz.

O evento ainda contou com a presença de Aline Felix Barroso, ex-presidente da CDL Jovem na gestão do biênio 2002/2004.

Legenda: Igor Queiroz falou aos empresários da CDL Jovem Foto: Thiago Gadelha

Aprendizado pelo exemplo

A perspectiva sobre a mudança como vetor de prosperidade nos negócios foi corroborada pelo presidente da CDL jovem, Roberto Leite. Ele comentou os impactos da pandemia sobre a atividade empresarial cearense e o cenário de incerteza gerado pela crise nos últimos dois anos.

"Nosso maior desafio, hoje, é não saber muito do futuro. A incerteza é muito grande. O mercado está aquecido, mas não sabemos como serão as coisas daqui a três meses, então precisamos adaptar as estratégias a cada momento. O principal desafio é estar preparado a mudar toda hora, tendo formação e networking para superar esse momento de quase 2 anos de pandemia e restrições da economia", comentou Leite.