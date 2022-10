Expolog 2022 é lançada em evento em Fortaleza

A Reunião do Comitê Técnico e o lançamento oficial da 17ª edição da Expolog, maior feira de logística do Norte e Nordeste, aconteceu nesta terça-feira (25), no Hotel Sonata de Iracema, em Fortaleza.

Camila Coutinho, diretora da Nexum Marketing e Resultados, apresentou a palestra ‘Como valorizar sua marca na Expolog’, exclusivamente para integrantes do comitê, patrocinadores e expositores.

Expolog 2022

A Expolog 2022 está marcada para acontecer nos dias 23 e 24 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará, e terá a participação da consultora e professora especialista nas áreas de negócios, tendências e inovação da América Latina, Martha Gabriel, com a palestra magna sobre Logística Inteligente, tema do evento deste ano.

A feira será realizada pelo Instituto Future de Juventude, Promoção, Turismo, Cultura e Desenvolvimento Sustentável; pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Estado do Ceará (SETCARCE); Prática Eventos e Câmara Brasil Portugal no Ceará (CBP/CE).

Este ano serão retomadas as rodadas de negócios presenciais da feira, após uma edição híbrida em 2021. Além disso, a Expolog promoverá visitas técnicas aos principais players de logística do Estado. A expectativa dos organizadores é que sejam movimentados cerca de R$ 500 milhões em negócios durante os dois dias de evento.