PIB do Ceará salta 7,2% e cresce mais que o dobro do Brasil no 2º trimestre

A economia do Ceará cresceu 7,2% no segundo trimestre de 2024 em relação a igual período do ano passado. O resultado equivale a mais que o dobro do crescimento brasileiro para o período, que foi de 3,3% nesta mesma comparação. O número foi divulgado pelo governador Elmano de Freitas, durante live nesta quarta-feira (25).

O PIB cearense do 2º tri tem ainda a maior expansão entre os estados que calculam esse indicador e já divulgaram seus resultados para a mesma base de comparação.

Veja abaixo o ranking do PIB dos estados (2º tri)

1) Ceará: 7,2%

2) São Paulo: 4,5%

3) Pernambuco: 4,1%

4) Paraná: 2,89%

5) Espírito Santo: 2,8%

6) Bahia: 2,2%

7) Minas Gerais: 1,2%

Primeiro trimestre

No primeiro trimestre, a economia cearense já havia avançado 5,2%, o melhor resultado para os três primeiros meses do ano em 13 anos.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😊 Útil 😀 Muito útil