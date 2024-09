INSS deve convocar 500 aprovados em concurso e realizar novo certame em 2025, diz ministro da Previdência

Dois anos após a realização do último concurso, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve contar com um novo certame no próximo ano, disse o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, durante o programa “Bom Dia, Ministro”, transmitido na manhã desta quinta-feira (26) pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

“A nossa intenção é pedir um novo concurso de nível superior para o ano que vem”, disse Lupi, ao ser questionado sobre o déficit de servidores na Previdência Social. O programa “Bom Dia, Ministro” conta com a contribuição ao vivo de jornalistas de várias partes do Brasil e, nesta quinta, a Rádio Verdinha foi um dos veículos participantes.

De acordo com Lupi, o déficit de servidores é um dos motivos que culminou na recente greve do INSS e, por isso, não só há a intenção de realizar novo concurso, mas há também há pretensão de convocar mais 500 aprovados no certame de 2022.

“Desses concursados (de 2022), já somos 1.250 e estamos solicitando mais 500 aprovados de nível médio, que são fundamentais para nós”.

Ele explicou, porém, que depende de “autorização especial” para essa convocação porque o concurso de 2022 “já foi vencido”.

“Nós prorrogamos e estamos examinando para que chamemos mais esses 500, mas, no fundo, o que precisamos é fazer concurso de nível superior”, enfatizou.

“Isso está me dando um dos motivos de ter greve, até. E eu não posso mudar a feitura do concurso, ora, se você faz o concurso para nível médio e é aprovado em nível médio, eu não tenho como, com uma caneta, mudar o grau, mesmo a pessoa tendo um nível superior, porque (o candidato) não fez o concurso para aquele fim, com aquele objetivo”, frisou Carlos Lupi durante o programa.

Greve

Ele prosseguiu dizendo que a situação está gerando “dor de cabeça” e que parcela dos servidores está se sentindo “injustiçada com razão”.

“Porque acabam fazendo o mesmo trabalho do (servidor de) nível superior. Mas eu acho que a necessidade é tão grande que eu quero chamar esses 500, tem que ser até o fim do ano, porque se não for eu não terei como chamar mais”.

Os servidores do INSS entraram em greve no mês de julho do ano passado, conforme decisão aprovada em plenária nacional. De acordo com Lupi, a maioria dos estados já está com a situação normalizada.

"Foi feito um acordo com uma das representações da categoria e uma segunda deve fazer hoje esse acordo. Temos uma terceira que está um pouco dividida e nós estamos fazendo o que podemos".

"Temos alguns focos, mas na conversa, no diálogo estamos resolvendo", disse Lupi.

