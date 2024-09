Mais de 3 milhões de cearenses estão com 'nome sujo'; jogo do tigrinho e bets podem corroer renda

A lista de pessoas inadimplentes no Ceará ganhou 8.999 nomes entre julho e agosto deste ano, informou a Serasa com exclusividade à coluna. Com o número, cerca de um terço da população no Estado (3,19 milhões) está com o 'nome sujo', sendo o Ceará o único estado do Nordeste com aumento no número de inadimplentes em agosto.

Os bancos e cartões de crédito são os principais motivos das dívidas dos consumidores cearenses, correspondendo a 28,30% dos débitos. Na sequência, aparecem as contas básicas de água, luz e gás (27,23%) e as financeiras, empresas que concedem crédito, mas não são bancos (18,04%).

Veja também Ingrid Coelho Com ‘Entrada Moradia’, construtoras triplicam vendas e aceleram lançamentos Ingrid Coelho Smart Fit: saiba novo endereço da rede de academias em Fortaleza

No País, o Ceará é o 12º estado com a maior proporção de adultos inadimplentes. Nesse aspecto, o Estado só fica atrás de Pernambuco, no Nordeste. Cada pessoa com o nome sujo deve, em média, R$ 4.617.

A quantidade de dívidas dos inadimplentes no Ceará também subiu: são 109,7 mil débitos a mais em agosto ante julho, chegando a mais de 11 milhões. Somados, esses débitos chegam a R$ 14,7 bilhões.

Aline Maciel, gerente da Serasa, acredita que o aumento no número de consumidores com o nome sujo pode ser explicado por fatores econômicos locais e nacionais.

"Um dos destaques está relacionado ao aumento das dívidas com contas básicas, que cresceram 0,37 ponto percentual no mês, e as dívidas com o setor de telecomunicações, com aumento de 0,64 ponto percentual".

Renda

Para o economista Ricardo Coimbra, apesar dos recentes números positivos da atividade econômica cearense e da geração de postos de trabalho, a renda ainda tem se mantido em um patamar relativamente baixo.

“Talvez essa expectativa de melhoria da economia tenha impulsionado as pessoas a comprometerem mais a renda e, com esse cenário de custo do crédito elevado, muitas estão finando inadimplentes”.

Ele lembra que a taxa básica de juros, a Selic, voltou a subir, o que tende a elevar o custo de outras modalidades de crédito.

“Isso deve dificultar a situação para pessoas já endividadas. Outro aspecto a ser analisado é o nível de educação financeira, que infelizmente é muito baixo. Nós sempre buscamos discutir sobre como implementar e melhorar mecanismos de educação financeira, principalmente junto aos jovens”.

Tigrinho pode ser o vilão

Coimbra não descarta a possibilidade de as bets e jogos online de azar estarem corroendo a renda e limitando a capacidade de consumo dos cearenses a ponto de levar à inadimplência.

"Parcela significativa das pessoas, principalmente as que tem um nível de renda mais baixo, têm direcionado parte da remuneração para apostas como 'tigrinho' e outras. Se elas direcionam parte da renda para essas apostas, ficam faltando recursos para suprir outras necessidades".

Perspectivas positivas

Aline Maciel lembra que os últimos meses do ano sempre costumam contar com a injeção de recursos a partir do décimo terceiro salário e, seguindo a tendência nacional, a expectativa é de que a inadimplência apresente queda.

"Essa redução, portanto, alivia a pressão sobre o orçamento das famílias e sinaliza um cenário mais favorável para a economia, com mais pessoas conseguindo voltar a ter acesso ao crédito", pontua Aline.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😊 Útil 😀 Muito útil