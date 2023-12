Estação Fashion inicia vendas do setor amarelo para fabricantes de médio porte

Um novo polo para o mercado atacadista de moda do Ceará está nascendo no Centro de Fortaleza e está em fase de vendas de espaços. Com mais de 70% das unidades comercializadas, o Estação Fashion iniciou as ofertas das lojas do setor amarelo, voltado para os fabricantes de médio porte.

De acordo com Willian Nipon, coordenador comercial do Estação Fashion, o setor amarelo é um ambiente de destaque no empreendimento, por estar localizado no andar térreo do novo polo atacadista. “Esse setor promete dar bastante visibilidade aos lojistas que ocuparem seus espaços, porque todas as pessoas que entrarem no Estação Fashion terão de passar por ele”, explica. Além do acesso aos demais pavimentos do equipamento, o setor amarelo também terá entradas pelas ruas Castro e Silva e 24 de Maio.

As lojas do novo setor também terão provadores para os clientes que não abrem mão de vestir as peças antes de comprar, mesmo sendo um polo de vendas voltado para clientes lojistas. Segundo Willian, as equipes de vendas do Estação Fashion estão disponibilizando todo o suporte, condições e orientações necessárias na realização das vendas dos espaços.

“Em uma semana, nós já temos 28% dos espaços do setor amarelo comercializados, e estamos oferecendo condições especiais de lançamento, como entrada facilitada, parcelamento em até 4 vezes, e com possibilidade de extensão de prazos entre uma e outra parcela”, detalha o coordenador comercial. Além disso, o fabricante que não se sentir encaixado como médio porte também pode entrar em contato, que a equipe irá avaliar o perfil e direcionar para o espaço adequado dentro do Estação Fashion.

Com um investimento de R$ 50 milhões, o Estação Fashion será composto por mais de 1.300 lojas e boxes, com diferentes tamanhos, dispostos em três pavimentos e distribuídos em uma área de 5.500 m². Além de estacionamento com capacidade para 500 carros e 30 ônibus, o empreendimento terá praça de alimentação, espaço para eventos, hub de serviços variados para lojistas e clientes, espaços de saúde e beleza, esteiras rolantes e fará também vendas on-line.

A localização privilegiada do Estação Fashion – entre as ruas General Sampaio, 24 de Maio e a Castro Silva, no Centro de Fortaleza – próximo de pontos históricos e turísticos da Capital, e com fácil acesso para quem utiliza transportes individuais, coletivos e rodoviários, ajuda a receber compradores da cidade, do interior cearense e mesmo de outros Estados. No total, o empreendimento contará com seis setores, contemplando boxes, superboxes e espaços para lojistas e fabricantes.

Serviço

Estação Fashion

Site:estacaofashion.com.br/

Instagram: @estacaofashionoficial

Contato: (85) 99202-8923