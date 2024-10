Empresa que fabricará carros voadores no CE recebe aval da Anac para 1º voo

A Vertical Connect, empresa que tem um projeto no Ceará para a produção de carros voadores, recebeu da Anac (Agência Nacional da Aviação Civil) sinal verde para realizar seu primeiro voo.

O aval foi para seu drone agrícola, bem como para a futura certificação do eVTOL Gênesis-X1, uma aeronave elétrica de pouso e decolagem vertical, com capacidade para 4 passageiros.

Essa aeronave realizará seu primeiro voo de teste, conhecido como voo de efeito solo, avançando mais uma etapa no processo de certificação.

O próximo passo da Vertical será enviar os projetos aeronáuticos (Conops) para dar início ao processo de certificação, o que deve, segundo a empresa, ocorrer nos próximos dias.

"É um marco histórico porque deixa claro o quanto a Anac é importante nesse processo todo e, principalmente, o quanto a Anac apoia a Vertical Connect, incentivando, orientando para que a gente possa, de fato, fazer um grande projeto", comenta Carlos Mello, CSO da Vertical.

Terreno trava projeto

A Vertical Connect planeja produzir as aeronaves em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. O projeto, contudo, está parado, à espera da transferência do terreno da Prefeitura do município para a empresa.

O projeto prevê investimentos de R$ 280 milhões em 5 anos e mais de 150 empregos diretos no primeiro ano de operação.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😊 Útil 😀 Muito útil