Faec terá 2 laboratórios volantes para ajudar o produtor rural

Esta foi uma semana de boas notícias para a economia cearense, e, nesta sexta-feira, 11, esta coluna acrescenta mais uma: a Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) está aquirindo dois laboratórios móveis que, operados por especialistas, prestarão assistência “in loco” aos produtores rurais, preferencialmente os de pequeno porte.

Os laboratórios cumprirão tarefas distintas e específicas, mas ambos terão exatamente a mesma localização sobre quatro rodas: duas caminhonetes do tipo vã, no interior das quais estão sendo instalados os seus equipamentos.

Os veículos percorrerão a zona rural, cumprindo um roteiro previamente estabelecido e anunciado com antecedência aos interessados.

O presidente da Faec, Amílcar Silveira, revelou que um dos laboratórios prestará colaboração técnica aos agricultores que trabalham e produzem nos perímetros irrigados, auxiliando-os a fazer o melhor uso da água na sua atividade e prestando orientação voltada para a otimização da eficiência hídrica e de energia elétrica em sua gleba.

O segundo laboratório, acrescentou Amílcar Silveira, terá foco no setor da pecuária, principalmente a leiteira. Os técnicos que operarão os seus equipamentos prestarão consultoria aos criadores voltada para a melhoria da qualidade do rebanho bovino e do leite que ele produz.

O presidente da Faec adiantou que os dois laboratórios deverão chegar a Fortaleza antes do mês de dezembro e entrarão em operação no início de janeiro do próximo ano.

“Esses dois laboratórios volantes percorrerão todo o estado, obedecendo a uma programação de atendimento que será elaborada de comum acordo com os nossos sindicatos rurais, dos quais, aliás, partiu essa boa ideia. Nós já temos uma grande unidade volante que se transforma em sala de aula para cursos variados, auditório para palestras e até para reuniões dos nossos produtores rurais com técnicos do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste.

“Essa unidade, projetada e construída sobre os chassis de um moderno e potente caminhão, desempenha papel relevante na formação e qualificação dos produtores rurais, principalmente os pequenos, os quais, tenho digo e repetido, são os meus patrões e, também, patrões de toda a diretoria da Faec”, acrescentou Amílcar Silveira.

Os dois laboratórios volantes da Faec chegarão a Fortaleza nas próximas semanas e entrarão em serviço nos primeiros dias de janeiro, como informou o presidente da Faec.