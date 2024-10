Grupo Vicunha quer investir em abatedouro de caprinos no Ceará

Procedente de Madri, esta coluna recebeu nesta quinta-feira, 10, a informação de que o empresário Ricardo Steinbruch, presidente do Grupo Vicunha, que tem duas indústrias têxteis e duas fazendas de produção de mangas no Ceará, quer investir no interior cearense na implantação de um moderno abatedouro de caprinos, cuja produção será destinada à exportação para o mercado árabe.

Steinbruch reuniu-se ontem, no estande do governo do Ceará na Fruit Acttration – uma grande exposição da cadeia produtiva da hortifruticultura, que se realiza na capital da Espanha – com o secretário executivo da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) do governo do Ceará, Sílvio Carlos Ribeiro, a quem deu detalhes do empreendimento.

O abatedouro terá capacidade para abater, diariamente, até 1 mil caprinos e ovinos. O abate será feito pelo chamado método Halal, ou seja, seguindo todos os preceitos estabelecidos pela religião muçulmana. A Certificação Halal atesta que determinado produto respeitou esses preceitos em todas as suas etapas de produção e industrialização. Assim, quando um consumidor islâmico adquire um produto com a certificação Halal já sabe que, na sua produção, foram respeitadas as regras estabelecidas por sua religião.

A bem da verdade, é preciso ser dito que esse novo projeto do Grupo Vicunha foi tratado ao tempo em que o engenheiro Maia Júnior era secretário do Desenvolvimento Econômico, que o considerou viavel.

De acordo com Ricardo Steinbruch, que tem estreitas ligações com empresários do mundo árabe, os animais a serem abatidos pelo seu futuro empreendimento industrial virão de todos os estados nordestinos, porque só o rebanho cearense não é, ainda, suficiente para atender à demanda.

Mas esta coluna pode informar que há outros estados disputando esse empreendimento do Grupo Vicunha, mas a preferência do comando da corporação é fazê-lo no Ceará.

O secretário Sílvio Carlos Ribeiro informou que Ricardo Steinbruch também tratou de temas relacionados à melhoria e ampliação de suas fazendas de manga no Ceará, e, ainda, do seu interesse em fazer investimentos, também, na área do reflorestamento.

Steinbruch revelou que o Ceará é um dos estados brasileiros no qual o Grupo Vicunha tem apostado com êxito, para o que recebe o apoio do governo estadual.