Presidente da ABID, Sílvio Carlos Ribeiro acerta parceria na Espanha

Além de secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, Sílvio Carlos Ribeiro é presidente da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem (ABID) e a representou, também, na XVI Fruit Attraction, uma das maiores feiras europeias da cadeia produtiva da hortifruticultura, que se encerrou ontem em Madri, na Espanha.

Ribeiro informou que a edição deste ano da Friuit Attraction, iniciada na terça-feira, 8, e encerrada ontem, 10, contou com 2 mil empresas expositoras de 56 países – um incremento de 7% em relação aos números do ano passado. A organização do evento estima que mais de 50 mil pessoas tenham visitado a exposição neste ano.

Em mensagem a esta coluna, o presidente da ABID disse que a Fruit Attraction “proporciona uma excelente oportunidade de conexão comercial para todos os profissionais que compõem a cadeia de valor do mercado de frutas e vegetais”.

Ontem pela manhã, ele teve um encontro com o embaixador do Brasil na Espanha, Orlando Ribeiro. Os dois conversaram sobre futuras parcerias da ABID com instituições espanholas envolvidas em pesquisas e projetos de irrigação para a realização de uma missão na Espanha, organizada pela entidade brasileira com o apoio da embaixada brasileira.

Ontem pela manhã, em Madri, o presidente da ABID participou, como convidado, da cerimônia de lançamento da Brasil Attraction, uma feira semelhante à Fruit Attraction, que se realizará em São Paulo em 2025. O Ceará está pelejando para trazer para Fortaleza a edição de 2026 da Brasil Attraction, mas outros estados, como o Rio Grande do Norte, também trabalham no mesmo sentido.