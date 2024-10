Empresa chilena pesquisará mirtilo e fambroesa na Ibiapaba

Boa informação transmite a esta coluna o secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) do Governo do Ceará, Sílvio Carlos Ribeiro, que retorna a Fortaleza neste sábado, 12, vindo de Madri, na Espanha, onde participou nesta semana da Fruit Attraction, grande feira europeia da cadeia produtiva da hortifruticultura, encerrada ontem.

Em mensagem a esta coluna, o secretário revela: o Governo do Ceará celebrará um Memorando de Entendimento (Mou na sigla em inglês) com a Emcol Cal, uma das maiores empresas mundiais desenvolvedoras de variedades de Berries, que são um conjunto de frutos de cor negra ou vermelha, como morango, mirtilo e fambroesa.

Por meio desse Mou, a Emcol Cal fará pesquisas na Chapada da Ibiapaba para o cultivo da Cupla, uma das variedades do mirtilo, uma frutinha de alto valor agregado e muito consumida nos mercados europeu e norte-americano.

Com sede em Santiago do Chile – onde o mirtilo é uma das culturas mais cultivadas, gerando para a economia chilena cerca de US$ 1 bilhão/ano com sua exportação – e, também, em Miami, na Flórida (EUA), a Emcol Cal tem uma unidade em Huelva, na região de Andaluzia, no Sul da Espanha, onde, igualmente, cultiva e exporta variedades de mirtilo.

O secretário Sílvio Carlos Ribeiro reuniu-se quinta-feira, 10, com os donos da Emcol Cal – o norte-americano Patrick Ballew, que é o CEO da empresa, e suas sócias chilenas Gabriela Paiva Hantke e Manem Sanchez, e será esta que coordenará as pesquisas na Ibiapaba, cujos solo, clima e altitude são ideais para o cultivo do mirtilo. Sílvio Carlos adiantou que as pesquisas da Emcol Cal envolverão, também, morango, fambroesa preta e amora (o Ceará já produz morango, mas não da variedade branca, que agora será pesquisada).

Na próxima semana, o Executivo da SDE responsável pelo setor do agronegócio no Governo do Estado tomará as providências burocráticas necessárias à elaboração do Mou, que será assinado quando aqui vierem o time da Emcol Cal, “o que deverá acontecer até o início do próximo ano”, como disse Sílvio Carlos Ribeiro.

Ele informou, ainda, que, durante sua estada em Madri, se reuniu com o embaixador do Brasil na Espanha, Orlando Leite Ribeiro, que prometeu todo o apoio para a realização de uma rodada de reuniões de autoridades e empresários cearenses com seus pares espanhóis, durante as quais as potencialidades econômicas do Ceará serão apresentadas com vistas à atração de investimentos europeus, incluindo a área da fruticultura, aproveitando que uma parte da geografia estadual é Zona Livre da Mosca da Fruta.

“Será uma agenda bilateral”, disse o secretário Silvio Carlos Ribeiro. O embaixador brasileiro visitou o estande do Brasil na Fruit Attraction, ficando bem impressionado com a evolução da fruticultura cearense, que é grande exportadora de melão, melancia e manga para a Europa.

O secretário disse à coluna que o Governo do Ceará foi convidado para participar da cerimônia de lançamento da feira Attraction Brasil, realizada quinta-feira. Esse evento será realizado na cidade de São Paulo no mês de março de 2025. O Ceará disputa a realização dessa feira no ano de 2026.

O governo do Rio Grande do Norte, porém, também está nessa mesma corrida. Mas há a possibilidade de os promotores da Attraction Brasil decidirem pela manutenção da feira em São, levando em conta a melhor logística de transporte.

Na Attraction Brasil 2025, em São Paulo, o Ceará terá um estande que deverá abrigar a SDE e o Complexo Portuário e Industrial do Pecém.

Ainda na Fruti Attraction de Madri, Sílvio Carlos reuniu-se com diretores da suíça Insolight, que, já tendo obtido informações a respeito da existência de grandes empreendimentos de geração de energias renováveis no Ceará, revelou interesse no desenvolvimento de um projeto agrivoltaico (o nome é esse mesmo), que une, ao mesmo tempo e na mesma área, a produção de frutas com a produção de energia solar.

A agenda de reuniões que cumpriu o secretário Sílvio Carlos Ribeiro foi organizada pela Ad3 Marketing, dirigida pelo cearense Carlos Carvalho, que reside e trabalha na Europa há 20 anos, prestando assessoria a governos e grandes empresas do Ceará e de outros estados.

Filho do jornalista Sabino Henrique, Carlos Carvalho mora em Berlim e fala fluentemente o alemão e o inglês.