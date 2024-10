Feira de artesanato movimenta R$ 20 milhões em vendas no CE

A 6ª edição da Feira Nacional de Artesanato e Cultura no Ceará (Fenacce) alcançou R$ 20 milhões em vendas, segundo os organizadores.

Realizado no Centro de Eventos do Ceará, no fim de setembro, o evento reuniu mais de 320 expositores e 2.000 artesãos de 27 estados.

“O evento foi vitrine para o artesanato nacional. No decorrer dos 10 dias, conseguimos arrecadar mais de 41.5 toneladas de alimentos e a nossa equipe contabilizou a circulação de 60 mil visitantes na Feira. Além disso, alcançamos movimentações financeiras de R$ 20 milhões em vendas e R$ 4 milhões em investimentos”, destacou Stella Pavan, promotora da Fenacce e presidente do Sindieventos Ceará.