Quem são as vítimas da queda do helicóptero dos bombeiros que atendia acidente aéreo em MG

Não houve sobreviventes após a queda de um helicóptero do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. No total, seis pessoas morreram. O helicóptero levava quatro bombeiros militares, um médico e um enfermeiro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Conforme o g1, a aeronave caiu após auxiliar nas buscas de um acidente aéreo envolvendo um monomotor no distrito de São Bartolomeu, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais.

A equipe havia acabado de atender a ocorrência do monomotor e aguardava melhoria do tempo para retornar. Pouco tempo depois, o helicóptero decolou, mas não chegou ao destino final.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte.

Como foi o acidente

O acidente aconteceu bem próximo ao local da queda do monomotor, conforme divulgou o Corpo de Bombeiros. O helicóptero da corporação, Arcanjo 4, estava desaparecido desde o fim da tarde desta sexta-feira (11).

O porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Henrique Barcellos, informou na manhã deste sábado (12) que, após 12 horas de buscas, a aeronave foi encontrada em uma serra íngreme de Ouro Preto. Os corpos das vítimas foram encontrados perto dos destroços da aeronave.

Viaturas da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros trabalharam no local. As buscas foram concentradas nas últimas informações de GPS enviadas pelo Vsky e ELT, além de triangulação com antena de celular.

Quem são as vítimas

As vítimas do acidente foram: o bombeiro militar Capitão Wilker Tadeu Alves da Silva; o enfermeiro Bruno Sudário; o bombeiro militar Sargento Welerson Gonçalves Filgueiros; o bombeiro militar Sargento Gabriel; o bombeiro militar Tenente Victor; o médico Rodrigo Trindade.

Por meio das redes sociais, o governador Romeu Zema (Novo) se solidarizou com a corporação e lamentou a perda das vítimas.

"Lamento profundamente a trágica perda dos quatro militares do Corpo de Bombeiros e de dois socorristas, vítimas de um acidente enquanto cumpriam sua nobre missão de resgate em Ouro Preto. Minha solidariedade e orações estão com os familiares e amigos nesse momento tão difícil".