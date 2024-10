Mais de 12h após temporal, cidades da Grande SP seguem sem energia; veja quais

O temporal que afetou a capital paulista e cidades da Grande São Paulo no início da noite desta sexta-feira (11) segue causando problemas para a população. Mais de 12 horas após as fortes chuvas, moradores de diversos bairros de São Paulo, Cotia e São Bernardo do Campo ainda relatam falta de luz.

Segundo o g1, na manhã deste sábado (12), alguns dos principais bairros afetados na capital paulista são Morumbi, Vila Sônia, Pinheiros, Sumarezinho, Liberdade, Pompeia e Vila Romana. Além da falta de luz, moradores relataram não conseguir contato com a Enel Distribuição São Paulo, responsável pela distribuição de energia da região.

Ainda na noite desta sexta-feira, a Enel afirmou em nota que "parte da sua área concessão foi atingida por chuvas e fortes ventos no fim da tarde e início da noite de hoje" e que a empresa havia acionado "imediatamente o plano de emergência e reforçou suas equipes em campo para reconstruir trechos da rede danificados".

A companhia orientou que clientes sem energia que priorizem os canais digitais para realizar chamados para resolução dos problemas. São eles:

SMS: Envie gratuitamente um SMS do seu celular para o número 27373 com a palavra LUZ e o número da instalação que está sem energia. Exemplo: LUZ 012345678

App Enel (disponível para iOS e Android)

WhatsApp Elena: (21) 99601-9608

Mortos e feridos durante temporal em SP

Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas durante temporal no estado paulista. Órgãos como a Defesa Civil de São Paulo e o Corpo de Bombeiros têm atuado para realizar a contagem de mortes e pessoas feridas durante as chuvas.

Segundo o g1, uma pessoa morreu na noite de sexta-feira, após a queda de uma árvore no Campo Limpo, Zona Sul da Cidade.

Já em Bauru, interior do estado, três pessoas e um cachorro morreram após um muro cair no bairro Parque Paulista, durante uma tempestade com ventos fortes no fim da tarde da sexta-feira. Segundo a Defesa Civil, as vítimas são uma mulher, um homem e uma criança de seis anos.

Em Cotia, na Grande SP, o Corpo de Bombeiros também socorreu duas vítimas em estado grave e uma vítima com escoriações leves após a queda de um muro no bairro Jardim Josemar.

Veja a previsão do tempo

Segundo a empresa de metereologia MetSul, o temporal que atingiu São Paulo na noite desta sexta-feira teve rajadas de vento de até 107,6 km/h.

Neste sábado (12), a instabilidade deve prosseguir em diversos pontos do Sudeste, mas com menos força, e o "tempo deve apresentar melhoria em diversos pontos" em São Paulo.

"Onde a instabilidade deve aumentar neste sábado é no Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Espírito Santo. Deve chover em muitos pontos dos três estados e localmente forte com risco de temporais isolados de raios, granizo e vento que podem causar transtornos em algumas cidades", segue a previsão.