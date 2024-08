Entenda como a computação em nuvem garante mais segurança e eficiência aos negócios

No dia a dia, dispositivos físicos de armazenamento ficam cada vez mais raros. Pendrives, HDs externos e outros itens foram gradativamente substituídos por armazenamentos em serviços de nuvem.

Para empresas, o recurso da computação em nuvem - desde pequenas empresas a grandes varejos, por exemplo - auxilia na redução de custos e na melhoria da segurança dos dados de diversos negócios.

Dentre os serviços disponíveis estão: armazenamento a distância, backups de informações importantes, ou mesmo todo um ambiente de desenvolvimento que utiliza poder de processamento em outra localidade para entregar os resultados solicitados.

De acordo com Diogo Bacelar, gestor de cloud na Lanlink, a migração para serviços em nuvem é indicada a depender da necessidade de cada negócio. “Por exemplo, tem cliente que vai precisar só de um backup, de um armazenamento complementar, de uma recuperação de desastre na nuvem ou migrar tudo para a nuvem”, comenta, elencando possíveis cenários para mudança.

Para o gestor, entre os benefícios que as empresas adquirem ao realizar a migração para a nuvem está a segurança e a disponibilidade dos arquivos e serviços, pois os grandes players do mercado são responsáveis por garantir a infraestrutura, o que proporciona mais confiança aos clientes, pela garantia de estabilidade das empresas.

Além disso, a solução também reduz a necessidade de gestores de TI lidarem com infraestrutura física, de forma a focar esforços nos sistemas e clientes da empresa. “O tempo de implementação varia muito, depende do que o cliente vai hospedar na nuvem. Existem ferramentas, por exemplo, para ajudar a migrar a infraestrutura inteira de forma muito mais simples, utilizando soluções já existentes dentro de casa.”

“Por exemplo, para um mercadinho operar, ele precisa ter ar-condicionado para poder refrigerar o serviço (dos servidores de armazenamento), um No-Break para não parar, caso haja queda de energia. Se o servidor estiver rodando na nuvem, não é preciso se preocupar com esses equipamentos”, pontua Diogo.

Expertise na área

Com serviços como implementação e transmissão de arquivos e sistemas para a nuvem, automatização dos processos dos clientes e redução dos custos com infraestrutura física, a Lanlink conta com mais de 35 anos de experiência no mercado de tecnologia da informação.

Por meio da equipe de técnicos da Lanlink, é feita uma avaliação das necessidades de cada cliente e como a migração e uso de serviços na nuvem pode se adaptar ao uso das empresas, proporcionando confiança e segurança para os dados.

A Lanlink possui a certificação MSP Expert da Microsoft, nível mais alto de competência técnica junto a empresa estadunidense. Das mais de 400 mil empresas parceiras da Microsoft no mundo, somente 100 possuem a certificação.

