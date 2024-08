Crescem fusões e aquisições no Ceará em 2024; veja empresas

O número de fusões e aquisições registrado no Nordeste, no primeiro semestre deste ano, saltou 70% em comparação com o mesmo período de 2023.

No Ceará, foram registrados 8 processos desse tipo, segundo levantamento da KPMG que sondou 43 atividades da economia, ao qual esta Coluna teve acesso com exclusividade. Nos seis primeiros meses de 2023, o número havia sido de apenas 5 negócios firmados.

Em todo o Nordeste, foram 52 operações de M&A concretizadas contra 31 do intervalo anterior.

"Todas as movimentações de fusões e aquisições realizadas por empresas no Ceará no primeiro semestre deste ano foram do tipo doméstica, ou seja, envolvendo apenas brasileiras, o que comprova que o mercado interno está aquecido. Entre elas, três eram do Ceará. Além disso, a maioria dos investidores mostrou interesse por companhias de tecnologia da informação, com três operações, indicando que o processo de digitalização delas continua”, explica o sócio da KPMG, Ray Souza.

“Os dados apontaram que a Região Nordeste continua atrativa para os investidores e estados importantes como a Bahia e Pernambuco são localidades estratégicas para o país, principalmente, por serem destaques em recursos naturais e energia eólica”, afirma o executivo.

Quais empresas fizeram movimentos de M&A no CE

Embora o estudo da KPMG não cite as empresas envolvidas nas operações, é possível mencionar alguns negócios que foram fechados na primeira metade deste ano.

Um dos exemplos foi a compra da academia R2, no Shopping Riomar Fortaleza, pela rede Green Life.

Outra operação foi entre o Grupo Turatti e a Cervejaria 5 Elementos, firmado em fevereiro.

Também integra a lista a aquisição do Hotel Fortaleza pela construtora Moura Dubeux, em processo celebrado em abril.

A Aço Cearense comprou, em maio, a Indumetal (Indústria Metalúrgica de Carlito Pamplona LTDA)