Cristiano Maia no Comitê Estratégico do Lide-Ceará

Entidade que reúne lideranças empresariais cearenses dos diversos ramos da atividade econômica, o Lide Ceará terá novo integrante do seu Grupo Estratégico de promoção do desenvolvimento econômico e socioambiental do estado e da região nordestina. Ele foi convidado pela presidente do Lide, Emília Buarque.

Maia, que atua fortemente no agronegócio, levará contribuições do setor para as estratégias do Lide Ceará. Maior criador de camarão do país, Cristiano Maia atua é o sócio majoritário do Grupo Samaria, um conglomerado de empresas que atuam em diferentes áreas da atividade econômica no Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

“A trajetória de Cristiano Maia por si só mostra o quão grandioso é seu trabalho. Atuando em diversas frentes, ele já deu inúmeras contribuições ao Estado. Nossa ideia de tê-lo ao nosso lado para pensar especialmente o agronegócio vem do reconhecimento de sua capacidade de fomentar o debate em prol do crescimento do Ceará e da Região Nordeste”, como comentou Emília Buarque.

O Lide – Grupo de Líderes Empresariais – é uma organização multissetorial, multilateral e apartidária, que reúne empresários e CEOs de grandes e médias empresas, com o objetivo de fortalecer a livre iniciativa e discutir um ambiente de Brasil promissor, sob os aspectos socioeconômico, ambiental e ético, além de ampliar oportunidades e dar projeção às empresas, sobretudo debatendo conteúdo expressivo para os negócios e para o país.