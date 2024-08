Lançada ontem, Expolog 2024 ocupará 10 mil m² de área

Foi lançado ontem no Hotel Sonata em Fortaleza, a Expolog 2024, uma tradicional Feira Internacional de Logística que reúne toda a cadeia ligada à logística, principalmente à de transporte.

A Expolog 2024, que se realizará nos dias 27 e 28 de novembro no Centro de Eventos do Ceará, terá como tema neste ano a "Transição Logística e ESG", destacando a importância da sustentabilidade e da governança social, ambiental e corporativa no setor de logística.

A área que a essa feira ocupará neste ano será o dobro da do ano passado: 10 mil metros quadrados, segundo infirmou o empresário Carlos Maia, sócio; e CEO da Termaco Logística e da Tecer Terminais Portuários, ambas com sede em Fortaleza e forte atuação nacionais. Em Paulo, a Termaco tem uma grande filial que atende à região Sudeste do país.

Com uma expectativa de mais de 10 mil visitantes, a programação técnica da Expolog terá painéis, seminários e rodadas de negócios, proporcionando uma plataforma para empresas e profissionais discutirem inovações e negociações que devem movimentar R$ 16 milhões.

A Expolog é coordenada pela Prática Eventos, empresa pilotada por Enid Câmara.