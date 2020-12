DOU publica MP que permite renegociação de dívidas com fundos constitucionais

Foram publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira (18) duas medidas provisórias que permitem a renegociação de dívidas com fundos constitucionais e regionais. O presidente Jair Bolsonaro assinou os textos ontem em evento realizado em Porto Seguro, na Bahia. Somadas, as dívidas com os fundos chegam a R$ 58,4 bilhões.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios

Assuntos Relacionados Economia fundos constitucionais

A Medida Provisória 1.016/2020 permite renegociação extraordinária no âmbito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). Já a Medida Provisória 1.017/2020 define as diretrizes para adas dívidas relativas às debêntures emitidas por empresas e subscritas pelos Fundo de Investimento da Amazônia (Finam) e Fundo de Investimento do Nordeste (Finor), e para o, a liquidação e a extinção dos fundos.A intenção das medidas é diminuir a inadimplência parapara empreendedores do setor. Os textos foram assinados Em seu discurso, Bolsonaro classificou as medidas assinadas como "uma coisa fantástica para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste".De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o FNO, o FCO e o FNE acumulam mais de R$ 9,1 bilhões em dívidas, abrangendo mais de 300 mil pessoas físicas e jurídicas. A(87%) são de até R$ 20 mil, configurando"A inadimplência inviabiliza a retomada dos investimentos, contrariando a finalidade dos próprios fundos, que é aumentar a produtividade dos empreendimentos, gerar novos postos de trabalho, elevar a arrecadação tributária e melhorar a distribuição de renda nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste", disse o ministro Rogério Marinho, em nota divulgada pelo MDR sobre as MPs.No caso dos fundos constitucionais, será permitida a renegociação de operações cuja contratação original ocorreu há, no mínimo, sete anos, ou dez anos contados da última renegociação. Também é preciso que as operações tenham sidohá pelo menos um ano ou lançadas totalmente em prejuízo nas demonstrações financeiras dos fundos constitucionais.Segundo o MDR, o prazo de quitação será de até 120 meses, comr. A expectativa do governo é recuperar, no mínimo, 10% das carteiras do FNO, FNE e FCO, com a recuperação de cerca de 30 mil contratos somando os três fundos.Já as dívidas com o Finam e o Finor chegam a R$ 49,3 bilhões e o índice de inadimplência das carteiras de debêntures chega a 99%. O governo atribui o número à "complexidade do sistema, da alta carga moratória de juros e da insegurança jurídica causada por várias mudanças legais, principalmente entre 1991 e 2000".A medida permitirá a quitação das debêntures, por meio de uma nova base de cálculo de indexação da dívida, a possibilidade de exclusão de encargos e de juros de mora por inadimplência. O desconto poderá chegar até 70% da dívida. Para as renegociações, o débito poderá ser alongado em(dois anos de carência mais cinco para pagamento), com desconto de 10% do débito.O governo espera atender mais decujos títulos são detidos pelo Finam e pelo Finor. De acordo com a Secretaria-Geral, "a medida tem por finalidade possibilitar a quitação e a renegociação das dívidas, visando posteriormente o desinvestimento, a liquidação e a extinção desses Fundos".