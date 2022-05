Ceará tem o litro de etanol mais caro do Nordeste; veja levantamento

Com a alta de preços dos combustíveis, o Ceará tem se destacado entre os estados do Nordeste pelos valores, o litro de etanol, por exemplo, é o mais caro da região. Os dados fazem parte do último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL).

No estado, o etanol teve custo médio de R$ 6,71, R$ 0,22 a mais que o segundo maior preço, encontrado em Sergipe (R$ 6,49). A pesquisa foi realizada na primeira quinzena do mês de maio.

Além disso, o levantamento constatou que os preços médios da gasolina e do diesel comum mais caros do Brasil também são encontrados na região Nordeste, de R$ 7,63 e R$ 7,16, respectivamente.

"Os Estados do Nordeste se destacaram com as maiores médias para a gasolina e o diesel, e com os aumentos mais expressivos para todos os combustíveis, com destaque para a Bahia e o Ceará", afirma Douglas Pina, diretor-geral de Mainstream da Divisão de Frota e Mobilidade da Edenred Brasil.

Veja o ranking dos combustíveis

UF Diesel Diesel S-10 Etanol Gasolina AL R$ 6,87 R$ 7,07 R$ 5,93 R$ 7,44 BA R$ 7,73 R$ 7,83 R$ 6,14 R$ 7,74 CE R$ 7,17 R$ 7,31 R$ 6,71 R$ 7,85 MA R$ 7,17 R$ 7,21 R$ 6,37 R$ 7,49 PB R$ 6,84 R$ 6,99 R$ 5,63 R$ 7,21 PE R$ 6,95 R$ 6,78 R$ 5,96 R$ 7,40 PI R$ 7,28 R$ 7,34 R$ 6,31 R$ 8,17 RN R$ 6,75 R$ 6,97 R$ 6,29 R$ 7,63 SE R$ 7,63 R$ 7,21 R$ 6,49 R$ 7,75

Queda da gasolina em maio

De acordo com Pina, apesar dos reajustes, o Nordeste foi a região com as maiores variações de queda no valor da gasolina no início do mês e, por isso, o combustível segue a opção mais econômica em todos os estados.

As maiores variações negativas foram registradas no Rio Grande do Norte (-1,28%), em Pernambuco (-0,51%), no Maranhão (-0,21%) e em Alagoas (-0,13%).

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log.