Aliada no combate à Covid-19, marca cearense expande linha de álcool em gel

A pandemia do novo coronavírus mudou completamente a rotina de higiene e limpeza da população. Associada ao uso de máscara e ao distanciamento social, a higienização com álcool em gel tornou-se uma atitude extremamente recomendada. Um comportamento que deve ser incorporado aos hábitos de higiene, mesmo após a pandemia.

Unindo a necessidade de combater o vírus com a perspectiva de novas tendências de consumo de produtos de higiene e cosméticos, Gustavo Braz, empresário do setor da indústria, decidiu investir no mercado de cosméticos e de limpeza, criando a marca cearense Protect Álcool, que já está há onze meses no mercado. “Identificamos a necessidade da população perante esse vírus que estamos enfrentando no mundo todo. E, como água e sabão não estão acessíveis o tempo todo, o álcool líquido e álcool em gel, são os produtos mais procurados", pontua.

Para Gustavo Braz, a urgência de combater o novo coronavírus hoje tende a se tornar comportamento normal no pós-pandemia. "Acredito que após a pandemia, a parte de higiene, de limpeza, com álcool em gel, com álcool líquido, fará parte da nossa cultura, do nosso dia a dia", opina. "Todos terão uma postura diferente, desde a criança, que nasceu no ano de 2020, até o mais idoso, em relação à higiene e limpeza, com a utilização do álcool líquido, do álcool em gel ou de qualquer produto de higiene que elimine vírus e bactérias", avalia.

Produtos

Com a popularização do produto, a marca Protect Álcool trouxe ao mercado soluções em formatos e embalagens que facilitam o consumo do cosmético. A empresa fabrica desde sachês de 10ml, bisnagas e chaveiros aos do tipo galão.

"Hoje o produto que mais viabilizamos a toda população é o álcool em sachê, porque ele é o mais barato. É leve, de fácil manuseio e com custo-benefício mais atrativo", afirma Gustavo Braz. Além disso, acrescenta o empresário, o produto pode ser padronizado com a logomarca de qualquer cliente. “Grandes empresas do Estado, do Brasil, podem estar adquirindo esse sachê, até mesmo com a padronização da sua marca. Não só grandes grupos, empresariais, mas a própria Prefeitura e o Governo do Estado podem investir nisso. É como um apoio, uma linha de combate além da vacina contra a Covid-19”, completa.

Para o consumidor final, os produtos da linha de álcool em gel da Protect Álcool podem ser encontrados em farmácias, supermercados, lojas de conveniência e nas unidades da Distribuidora Disgel.

Expansão

Além dos investimentos no setor de cosméticos, a empresa se prepara para entrar no segmento de limpeza, fortalecendo a economia da Capital e agregando a este nicho de mercado. “Estamos entrando no investimento com uma fábrica numa linha de limpeza. Entraremos no mercado o mais breve possível com toda essa parte de limpeza, da casa, da cozinha, de roupas”, afirma Gustavo Braz, que projeta iniciar a operação da nova fábrica ainda neste semestre.

