Vacinação para idosos a partir de 69 anos começa neste sábado (27) em Fortaleza; veja lista

A vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza continua avançando e será ampliada para idosos a partir de 69 anos neste sábado (27), segundo anunciou o prefeito Sarto Nogueira nas redes sociais.

>> Veja lista dos idosos agendados para o sábado (27)

Os idosos agendados receberão mensagem via WhatsApp e e-mail contendo as informações do agendamento.

O processo de imunização continua acontecendo através dos drive-thrus no Centro de Eventos do Ceará, na Arena Castelão, e nos shoppings RioMar Kennedy e RioMar Fortaleza; e nas salas de acolhimento dos Cucas da Barra do Ceará, José Walter, Mondubim e Jangurussu.

Também durante o fim de semana 43 postos de saúde da Capital estarão em funcionamento, de 8h às 17h, exclusivamente para vacinação dos idosos, além das policlínicas dos bairros Jóquei Clube, Passaré e Bonsucesso.

A segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19, iniciada na segunda-feira (22), está ocorrendo de forma gradual, e começou pelos idosos de 74 anos.

O cronograma de imunização está sendo executado de forma escalonada e em ordem decrescente. A expectativa do Executivo municipal é atender cerca de 4 mil idosos por dia, até domingo (28).

A próxima faixa etária que será incluída será a dos idosos de 68 anos.

Documentos

Documento com foto

CPF

Comprovante de agendamento e de residência

De acordo com a SMS, o tipo de imunobiológico aplicado e data da segunda dose serão disponíveis no próprio cartão de vacinação.

Cadastro

O cadastro deve ser realizado na Saúde Digital, que está disponível para a população desde o início do mês de março. Depois, Prefeitura de Fortaleza realizará o agendamento para a aplicação da vacina.

Próximo à data da vacinação, a confirmação do agendamento será enviada, via e-mail e WhatsApp, com as orientações sobre data, horário e local onde o idoso deve comparecer.

Além disso, diariamente é disponibilizada a lista nominal dos idosos que serão vacinados no site da Prefeitura.

Locais de vacinação em Fortaleza neste sábado (27)

Drive-thru

Arena Castelão

Centro de Eventos

Shopping RioMar Fortaleza

Shopping RioMar Kennedy

Salas de acolhimento

Policlínica Dr. Lusmar Veras Rodrigues - Av. Lineu Machado, 155, Jóquei Clube (anexo do Hospital da Mulher)

Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele - Av. Juscelino Kubischeck, 5495, Passaré

Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho - Av. Osório de Paiva, 2466, Bonsucesso

Postos de saúde

Regional de Saúde I

Francisco Domingos - Av. Presidente Castelo Branco, 4759, Barra do Ceará

Guiomar Arruda - Rua Gal Costa Matos, 06, Pirambu

Maria Aparecida - Av. K s/n, Vila Velha

Paulo de Melo - Rua Bernardo Porto, 497, Monte Castelo

Virgílio Távora - Av. Mons. Hélio Campos, s/n, Cristo Redentor

Regional de Saúde II

Flávio Marcílio - Av. Abolição, 416, Mucuripe

Frei Tito - Rua José Cláudio Costa Lima, 100, Caça e Pesca

Irmã Hercília - Rua Frei Vidal, 1821, São João do Tauape

Rigoberto Romero - Rua Alameda das Graviolas, 195, Cidade 2000

Sandra Maria Faustino - Rua Josias Paula de Souza, s/n, Vincente Pinzon

Regional de Saúde III

Anastácio Magalhães - Rua Delmiro de Farias, 1679, Rodolfo Teófilo

César Cals de Oliveira - Rua Pernambuco, 3172, Pici

Eliézer Studart - Rua Tomáz Cavalcante, 546, Autran Nunes

Ivana Paes - Rua Vírgilio Brígido, s/n, Presidente Kennedy

Licínio Nunes - Rua 06, S/N, Quintino Cunha

Waldemar Alcântara - Rua Silveira Filho, 903, Jockey Clube

Regional de Saúde IV

Antônio Ciríaco - Rua Gomes Brasil, 555, Parangaba

Gothardo Peixoto - Rua Irmã Bazet, 153, Damas

Dom Aloísio Lorscheider - Rua Betel, 1895 - Itaperi

Oliveira Pombo - Rua Rio Grande do Sul, s/n, Couto Fernandes

Roberto Bruno - Av. Borges de Melo, 910, Fátima

Regional de Saúde V

Abner Cavalcante Brasil - Rua Joana Batista, 471, Bom Jardim

Argeu Hebster - Rua Geraldo Barbosa, 1095, Bom Jardim

Guarany Mont’Alverne - Rua Geraldo Barbosa, 3230, Granja Lisboa

José Galba de Araújo - Av. Sen. Fernandes Távora, 3161, Genibau

Jurandir Picanço - Rua Duas Nações, s/n, Granja Portugal

Maciel de Brito - Av. A, s/n - 1a. etapa, Conjunto Ceará

Pedro Celestino - Rua Gastão Justo, 215, Maraponga

Pontes Neto - Rua 541, n 150 - 2a etapa, Conjunto Ceará

Regina Maria Severino - Rua Itatiaia, 889, Canindezinho

Zélia Correia - Rua Antônio Pereira, 1495, Planalto Ayrton Senna

Regional de Saúde VI

Acrísio Eufrasino de Pinho - Cruzamento das ruas 12 e Palmeiras dos índios, Pedras

Alarico Leite - Av. dos Paroaras 301, Passaré

Anísio Teixeira - R. Guarany, 355, Pq. Itamaraty

Edmar Fujita - Av. Alberto Craveiro,1480, Edmar Fujita

Evandro Ayres de Moura - Av. Castelo de Castro, s/n, Conjunto Palmeiras

Maria de Lourdes - Rua. Reino Unido, 115, Jd. Das Oliveiras

Marcos Aurélio Rabelo - Rua Iracema, 1100, Santa Filomena

Melo Jaborandi - Rua 315, 80, Jangurussu

Monteiro de Moraes - Av. Chiquinha Gonzaga, s/n, Sapiranga/Coité

Otoni Cardoso - Rua José Teixeira Costa, 643, Paupina

Waldo Pessoa - Rua Cap. Hugo Bezerra, 75, Barroso