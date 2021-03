Fortaleza vacina mais de 16 mil idosos em um único dia após abrir postos de saúde para imunização

Com a inclusão de 43 postos de saúde como pontos de vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza, 16.326 idosos foram imunizados nessa quinta-feira (26). No entanto, a secretária municipal de Saúde, Ana Estela Leite, lembrou nesta sexta-feira (26), que os equipamentos funcionarão apenas no fim de semana.

O cronograma de vacinação nos postos de saúde seguirá o mesmo público-alvo de 60 a 74 anos e continuará exigindo o cadastro na plataforma Saúde Digital, além da confirmação do agendamento.

"É importante frisar que todos os idosos que compareçam a qualquer centro de vacinação têm que estar agendados e só serão agendados aqueles que tiverem se cadastrado no Saúde Digital", lembrou.

Já no caso dos idosos que não têm acesso à internet ou celular/computador, a Prefeitura atua diariamente com a busca ativa deste público, por meio das equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), orientando sobre o cadastro na plataforma.

Ainda conforme a titular da SMS, os 43 postos de saúde receberão exclusivamente idosos para vacinação. Dessa forma, atendimentos de síndromes gripais e outras necessidades devem ser direcionadas para outras unidades.

Confira os postos de saúde que atenderão apenas casos de síndrome gripal no sábado e domingo (27 e 28/03):

Rebouças Macambira - Rua Creuza Rocha, s/n, Jardim Guanabara

Aída Santos - Rua Trajano de Medeiros, 813, Vincente Pinzón

Meton de Alencar - Rua Perdigão Sampaio, 820, Antônio Bezerra

Valdevino de Carvalho - Rua Guará, s/n, Itaoca

Parque São José - Rua Des. Frota, s/n, Parque São José

Osmar Viana - Av. Chiquinha Gonzaga, s/n, Jangurussu (Maria Tomásia)