Ceará recebe 11º lote de vacinas contra a Covid-19 nesta sexta (26), confirma Camilo Santana

O Ceará recebe nesta sexta-feira (26) mais 158.100 mil doses de vacinas contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana na tarde desta quinta-feira (25), e confirmado, logo em seguida, pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, a Sesa.

A nova remessa deve contar com 124.400 doses de CoronaVac, produzida em parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac.

Além disso, o lote, que já é o 11º a chegar em solo cearense, terá mais 33.700 doses da AstraZeneca, fabricada em parceria entre a Universidade de Oxford e o Instituto Fiocruz.

Legenda: Camilo utilizou publicação no Instagram para confirmar novo lote Foto: reprodução/Instagram

Todas elas, segundo informações da Sesa, serão utilizadas para aplicação de primeiras doses em cearenses, segundo o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

O último lote enviado ao Ceará chegou no último dia 20 de março, com 182.850 doses. Na ocasião, 162.600 doses da CoronaVac e 20.250 da AstraZeneca foram distribuídas imediatamente aos municípios do estado.

Linha do tempo da vacina

O primeiro envio de vacinas contra a doença ao Estado ocorreu ainda no dia 18 de janeiro deste ano, com 229,2 mil doses de CoronaVac.

Enquanto isso, já no dia 23 de janeiro, foram enviadas 72,5 mil unidades da vacina de Oxford/AstraZeneca. Seguindo plano, dois dias depois, mais 33,2 mil imunizantes da CoronaVac chegaram ao Ceará.

No dia 6 de fevereiro, 115 mil doses de CoronaVac foram entregues. O quinto e o sexto lotes, com 80,5 mil doses de Oxford/AstraZeneca e 49,2 mil de CoronaVac, respectivamente, chegaram no dia 24 de fevereiro, em voos separados.

Já o sétimo carregamento de imunizantes veio no último dia 3 de março, quando o Ceará recebeu 115.600 doses de CoronaVac. O oitavo entregue ao Estado chegou no último dia 10 de março, com total de 109.800 doses da CoronaVac/Instituto Butantan.

Enquanto isso, o nono lote desembarcou em solo cearense no dia 17 de março. No dia em questão, 187.400 doses da CoronaVac foram recebidas e encaminhadas às cidades do estado.