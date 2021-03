Ceará é o 2º estado do Brasil que mais aplica as vacinas contra a Covid-19 disponíveis

O Ceará é o segundo estado brasileiro que mais aplicou as doses disponíveis de vacinas contra a Covid-19. Já foi utilizado 77,34% do estoque. Os dados são do Consórcio de Imprensa e foram atualizados às 20h20 desta quarta-feira (24).

São Paulo é o primeiro no ranking, com 87,08% das doses aplicadas.

Segundo o Consórcio, no Ceará, somam-se 992.400 doses recebidas. Desse total, 767.505 foram aplicadas nos primeiros grupos prioritários da campanha, iniciada em 18 de janeiro último.

Depois do Ceará, Distrito Federal (75,85%), Mato Grosso do Sul (74,92%) e Bahia figuram com os maiores percentuais de utilização, pelo Consórcio de Imprensa.

O secretário da Casa Civil do Estado, Chagas Vieira, explica que a continuidade da imunização depende da chegada de mais vacinas para acelerar o ritmo, mas pondera que o número demonstra a eficiência do Estado na aplicabilidade.

“O Ceará vem aplicando conforme o que está previsto no Plano Nacional de Imunização (PNI). A quantidade ainda é pequena, mas, para ser maior, precisa do envio de novas doses”, aponta.

“A vacinação é de responsabilidade de cada município, mas a Secretaria de Saúde (Sesa) ajuda na coordenação de distribuição e eles têm conseguindo um bom resultado”, complementa.

Veja o ranking no Brasil (cálculo considera o estoque disponível, que é proporcional a cada estado)

São Paulo 87,08% Ceará 77,34% Distrito Federal 75,85% Mato Grosso do Sul 74,92% Bahia 70,51% Santa Catarina 65,23% Rio Grande do Norte 64,63% Amazonas 64,6% Paraíba 62,71% Pernambuco 62,59% Amapá 60,58% Rondônia 59,74% Sergipe 59,22% Espírito Santo 58,47% Goiás 57,6% Rio Grande do Sul 57,48% Paraná 55,91% Alagoas 55,43% Mato Grosso 51,46% Piauí 51,22% Tocantins 49,9% Minas Gerais 47,63% Maranhão 46,88% Rio de Janeiro 44,39% Pará 43,9% Roraima 41,48% Acre 38,74%

Dados da Secretaria da Saúde

Pelos dados da Secretaria de Saúde do Ceará, porém, o Estado já recebeu mais doses que o listado pelo Consórcio: 1.175.250 vacinas em 10 lotes. O total inclui o estoque de segurança, entre CoronaVac e Astrazeneca/Oxford. Desse total, 1.147.694 doses foram distribuídas aos municípios.

Os números são diariamente atualizados no Vacinômetro.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Ainda conforme a Sesa, o restante (27.556) foi destinado à reserva técnica, conforme determinação do Ministério da Saúde. Das doses disponíveis, 767.505 foram aplicados nos primeiros grupos prioritários da campanha, iniciada em 18 de janeiro último.