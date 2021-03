Idosos a partir de 70 anos começam a ser vacinados contra a Covid-19 em Fortaleza

Idosos com 70, 71 e 72 anos começam a ser vacinados contra a Covid-19 em Fortaleza nesta quinta-feira (25). Paralelamente, continua a vacinação dos idosos de 73 e 74 anos, os primeiros contemplados nesta nova etapa da imunização, que começou na última segunda-feira (22).

Neste feriado, a vacinação de idosos contra Covid-19 será realizada em 43 postos de saúde da Capital e nos oito pontos de vacinação que já recebem idosos para imunização. (veja lista abaixo)

Segundo a Prefeitura, os idosos são vacinados apenas mediante o agendamento feito pelo Município a partir do cadastro no sistema Saúde Digital.

A relação dos idosos agendados será divulgada pela Prefeitura, com os detalhes as informações sobre data, hora e local da vacinação. Também serão enviadas mensagem via WhatsApp com as informações do agendamento.

Vacinação nos postos de saúde

Nesta quinta-feira, a vacinação acontecerá em 43 postos de saúde de Fortaleza. Cada unidade deve imunizar 400 idosos. A vacinação ocorrerá de 8h às 17h, com 50 idosos por bloco de hora. Só será permitida a entrada do idoso agendado e de um acompanhante, no horário determinado.