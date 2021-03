Fortaleza irá abrir três policlínicas para aplicação da vacina contra Covid neste fim de semana

Três policlínicas de Fortaleza serão destinadas à vacinação de idosos a partir de 70 anos contra a Covid-19 neste fim de semana, segundo anunciou o prefeito Sarto Nogueira. A medida é mais uma em meio ao objetivo de ampliação da campanha, que terá, além disso, 43 postos de saúde e mais oito pontos de imunização na Capital.

Legenda: Segundo Sarto, as três policlínicas serão reforço aos 43 postos de saúde e outros oito pontos de vacinação na Capital Foto: reprodução/Instagram

"Estamos trabalhando para garantir que a vacina chegue a um maior número de pessoas, com mais agilidade", escreveu o prefeito de Fortaleza em publicação no Instagram. Os postos de saúde já haviam sido anunciados com abertura para aplicação de doses na quinta-feira (25).

Os quatro Cucas da Capital, o Centro de Eventos do Ceará, a Arena Castelão e os Shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy continuam com pontos de drive-thru para atendimento dos idosos agendados.

Ampliação da vacinação

Após a inclusão dos 43 postos de saúde na campanha de vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza, 16.326 idosos receberam o imunobiológico em apenas um dia.

O público-alvo no momento são as pessoas de 60 a 74 anos, de forma gradual, que tenham obtido agendamento após confirmação de cadastro na plataforma Saúde Digital.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Ana Estela Leite, esses equipamentos, assim como as policlínicas serão destinados ao objetivo apenas durante este fim de semana.

Com a mudança temporária, os atendimentos de síndrome gripal em Fortaleza foram direcionados a outras unidades tanto no sábado (27) como no domingo (28).

Casos de síndrome gripal neste fim de semana:

Estas unidades irão atender apenas casos de síndrome gripal nos dias 27 e 28 de março:

Rebouças Macambira - Rua Creuza Rocha, s/n, Jardim Guanabara

Aída Santos - Rua Trajano de Medeiros, 813, Vincente Pinzón

Meton de Alencar - Rua Perdigão Sampaio, 820, Antônio Bezerra

Valdevino de Carvalho - Rua Guará, s/n, Itaoca

Parque São José - Rua Des. Frota, s/n, Parque São José

Osmar Viana - Av. Chiquinha Gonzaga, s/n, Jangurussu (Maria Tomásia)