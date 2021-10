Site do Detran segue com instabilidades um dia após lançamento da CNH popular no Ceará

O site do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) segue fora do ar, nesta quinta-feira (14), um dia após o lançamento do programa Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Popular. Desde quarta (13), as pessoas enfrentam dificuldade de acesso ao serviço. Ao todo, foram disponibilizadas 25 mil vagas para o Estado.

Ao Sistema Verdes Mares (SVM), a gerente de atendimento e gestão de CNH do Detran-CE, Luziânia Lima, informou que o site opera com instabilidades devido à pressão da alta demanda, mas a área técnica já está resolvendo a situação desde a noite desta quarta. Ela não informou, contudo, o prazo para a solução do problema.

“A instabilidade é devido a grande demanda no site. O Detran está organizando. Ontem à noite, na madrugada, já estava se regularizando”, informou.

O Diário do Nordeste tentou acessar o site nesta manhã, mas o sistema estava indisponível até a publicação desta matéria.

Sobre a dificuldade de realizar o agendamento, ela explicou que cada município possui um quantitativo determinado de vagas, sendo uma para cada 326 habitantes.

A reportagem solicitou ao órgão a relação de cidades que já esgotaram o benefício e aguarda retorno.

Veja também Seu Direito Validade da CNH muda com nova lei de trânsito; entenda

Quem tem direito à CNH Popular no Ceará? Critérios para inscrição no programa Beneficiários do programa Bolsa Família .

. Pessoas com deficiência.

Egressos do Sistema Penitenciário. Critérios para participação dos municípios: Número de habitantes.

A cidade possuir autarquia de trânsito ou ter processo/pedido aberto de municipalização do trânsito local.

Número de veículos registrados x de pessoas habilitadas. Como se cadastrar Após entrar no site do Detran-CE, é preciso clicar na opção "habilitação" e depois em "CNH popular". Em seguida, escolhe o formato de acesso (primeira habilitação); informa o CPF e confirma. Um formulário aparece em seguida onde devem ser preenchidos os dados do candidato. A seguir, é preciso anexar os documentos como comprovante de residência, identidade, NIS e o CPF. Após confirmação do cadastro, o pedido será analisado por uma comissão e o andamento do processo pode ser acompanhado pelo site. Conforme o governo do Estado, o número de ofertas de CNH Popular representa um recorde de distribuição em um só ano. Foram quase 140 mil documentos desde o começo do programa estadual. No fim de agosto, o governador comunicou por meio das redes sociais o retorno da iniciativa no segundo semestre deste ano. Como funciona O programa Carteira de Motorista Popular foi criado em 2009. Ele permite o acesso de pessoas de baixa renda à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuitamente. O programa vale para a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (automóvel). Quem se habilita na categoria A recebe um capacete, garantido através da Lei Nº 15.931 de dezembro de 2015.