Programa CNH Popular será retomado com oferta de 20 mil habilitações no Ceará

O programa de Carteira de Motorista Popular, do Governo do Ceará, será retomado com a oferta de 20 mil carteiras de habilitação. A volta da ação conhecida como CNH Popular foi anunciada pelo governador Camilo Santana (PT), em live nas redes sociais nesta terça-feira (31).

“Nos próximos dias, vamos lançar o novo programa de carteira (de motorista) popular. Desta vez, eu vou dobrar: 20 mil carteiras populares serão autorizadas em breve aqui no Ceará”, disse o governador, sem definir quando isso deve acontecer

CNH Popular

A ação criada em 2009 permite o acesso de pessoas de baixa renda à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma gratuita.

O programa vale para a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (automóvel). Quem se habilita na categoria A recebe um capacete, garantido através da Lei nº 15.931 de dezembro de 2015.

Até agora, 139 mil pessoas já foram habilitadas por meio do programa estadual.