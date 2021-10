Programa CNH Popular no Ceará será lançado nesta quarta-feira (13) com 25 mil vagas

O Governo do Ceará lançará, nesta quarta-feira (13), o programa CNH Popular, que oferece carteiras nacionais de habilitação gratuitas. Ao todo, serão disponibilizadas 25 mil vagas para todo o Estado. Elas serão entregues até 2022.

A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste pela assessoria de imprensa do governador Camilo Santana (PT). O chefe do Executivo estadual fará o anúncio oficial ao meio-dia de quarta-feira e divulgará detalhes do projeto como quem poderá participar e o prazo de inscrição.

De acordo com a instituição, o número de ofertas de CNH Popular representa um recorde de distribuição em um só ano. Foram 140 mil documentos desde o começo do programa estadual.

No fim de agosto, o governador comunicou por meio das redes sociais o retorno da iniciativa no segundo semestre deste ano.

Sobre a ação

O programa Carteira de Motorista Popular foi criado em 2009. Ele permite o acesso de pessoas de baixa renda à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuitamente.

O programa vale para a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (automóvel). Quem se habilita na categoria A recebe um capacete, garantido através da Lei Nº 15.931 de dezembro de 2015.