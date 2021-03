Tem dúvidas sobre a CNH digital? Veja como baixar, quanto tempo demora e como renovar

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital foi desenvolvida para ser uma alternativa aos motoristas, que não têm mais a necessidade de portar o documento impresso. A modalidade está disponível para adesão imediata a todos os condutores que possuem código de barras (QR Code) na carteira.

Já os que não têm podem tirar uma 2ª via para obter a versão digitalizada. Para incluir pela primeira vez a CNH no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT.), é necessário atualizar os dados cadastrais no Portal de Serviços Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).





Após a confirmação das informações, é possível optar pelo documento digital. Essa versão ée não exclui a impressa cuja emissão ocorre via o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e tem abrangência em todo o território nacional. Ou seja, os motoristas podem ter ambas.

O Diário do Nordeste preparou um guia para explicar o passo a passo do processo de adesão. Veja abaixo como baixar a CNH digital, quanto tempo demora e como atualizá-la.

Passo 1

Inclusão dos dados

Para incluir pela primeira vez sua CNH Digital no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) é necessário validar os seus dados cadastrais no Portal de Serviços do Denatran. Veja como fazer:

Acesso o link: portalservicos.denatran.serpro.gov.br

Ao entrar, selecione a opção "Habilitação". Neste espaço, você vai preencher as principais informações: o número de registro e o código de segurança.Veja abaixo onde encontrá-lo:

Foto: Divulgação / Detran

Após a confirmação dos dados cadastrais, você poderá incluir sua CNH no aplicativo CDT. Veja como fazer isso no item abaixo.

Passo 2

Como baixar a CNH digital?

Baixe o aplicativo gratuito "Carteira Digital de Trânsito (CDT)". A ferramenta está disponível no Google Play e App Store. Escaneie o QR Code da sua CNH (É preciso ter a CNH com QR Code impresso no verso. Quem não tiver, deve emitir a segunda via para utilizar o aplicativo). Faça a validação biométrica por meio da câmera do smartphone ou iPhone, enviando foto do seu rosto. O objetivo é provar que é você solicitando o documento oficial, para evitar fraudes. Por fim, a validação acontece depois da criação de uma senha de acesso.

Logo após, a CNH digital estará no seu smartphone e ficará disponível lá mesmo que você esteja offline, sem internet.

Quanto tempo demora para ter o documento?

Todo o processo para você pedir a CNH digital leva cerca 20 minutos.

O documento oficial é liberado imediatamente, logo após o preenchimento dos dados citados acima.

Como renovar?

Motoristas que estão com a CHN vencida ou próxima do prazo, poderão realizar a renovação pela internet, clicando na aba "Renovação de CNH", que fica disponível na Central de Serviços do Detran.

Os condutores deverão pagar pela taxa de serviço e pelo exame médico a ser realizado. Para alguns condutores, há a possibilidade de serem exigidos o exame psicotécnico e/ou a importação de prontuário.