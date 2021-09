Programa CNH Popular no Ceará retorna em outubro com 20 mil vagas

O programa de Carteira de Motorista Popular, do Governo do Ceará, deve retornar em outubro, com a oferta de 20 mil carteiras de habilitação gratuitas. A informação foi revelada pelo governador Camilo Santana (PT), em transmissão ao vivo nas redes sociais nesta terça-feira (14).

No final de agosto, o gestor já havia anunciado a volta da ação no segundo semestre de 2021.

O programa criado em 2009 permite o acesso de pessoas de baixa renda à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuitamente.

O programa vale para a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (automóvel). Quem se habilita na categoria A recebe um capacete, garantido através da Lei nº 15.931 de dezembro de 2015.

Até agora, 139 mil pessoas já foram habilitadas por meio do programa estadual.