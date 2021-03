Motoristas que desejam consultar da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) usando o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) podem realizar o serviço pela internet no site do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) ou pelo smartphone ou iPhone, por meio do aplicativo "Meu Gov.Br", do Governo Federal.

Para ter acesso aos dados da CNH usando o CPF, os condutores devem se cadastrar na plataforma digital do Governo Federal, informando CPF e a senha escolhida pelo usuário.

Veja o passo a passo

1 - no site do Denatran, selecione a opção "Minha Habilitação" (veja exemplo abaixo). É importante ressaltar que a CNH deve estar ativa e regularizada.

2 - logo após, o motorista será direcionado para a aba "gov.br", na qual há como acessar vários serviços. Para quem já tem cadastro no site, basta fornecer CPF e a senha. Já para os que não têm, há como se cadastrar clicando na opção "Crie sua conta".

3 - já na tela que surgirá para a pessoa que está acessando, é possível ver as habilitações que o condutor têm, desde a primeiro documento que foi emitido. Desta forma, para fazer a consulta, basta que o motorista clique na habilitação que deseja saber as informações.

4 - ​todos os dados da CNH que for selecionada serão exibidos na tela, desde a foto, número, categoria, validade e quantidade de pontos que a carteira possui.

Como consultar os pontos da CNH?

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina a quantidade de pontos que serão anotados na CNH do motorista que cometer algum tipo de infração. Certas situações, inclusive, podem resultar na suspensão do direito de dirigir, e outras implicam até na perda do documento. Desta forma, é importante obedecer às regras do CTB e, sempre que possível, consultar se há pontos na sua CNH. Mas, como fazer isso? Veja abaixo.

Vale salientar que o serviço é gratuito e pode ser feito no site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de cada região. É preciso:

estar com a CNH nas mãos;

acessar o site do Detran;

preencher os dados que serão pedidos na aba de consulta de pontuação da CNH

No Ceará, por exemplo, ao entrar no site do Detran, aparece a tela com diversas opções de serviços. Para consultar os pontos da CNH, é preciso clicar na parte "Habilitação". Logo após, "Consultar Pontuação".

O site pede que o condutor informe CPF, número da CNH ou da Permissão Para Dirigir (PPD) e solicita que ele transcreva o código que aparecerá na tela. Em seguida, há como, enfim, consultar os pontos.

Há ainda a opção de consultar os pontos pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que disponibiliza a CNH digital e que pode ser baixado em smartphones e iPhones gratuitamente.