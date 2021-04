Sindicato arrecada e distribui 60 capacetes Elmo para unidades de saúde do Ceará

O Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Ceará (Seacec) encabeçou uma ação buscando ajudar unidades de saúde que tratam de pacientes com Covid-19. Após reunir associados, a entidade arrecadou 60 capacetes Elmo, distribuídos ao longo da semana até esta quinta-feira (8).

Pensada no fim de fevereiro, a ação, intitulada "Capacete Solidário" conseguiu obter 30 unidades do equipamento por doações de empresários do segmento de asseio e conversação de Fortaleza e da Região Metropolitana. O Seacec, então, forneceu outros 30 capacetes e realizou a doação a representantes da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) e da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa).

Para o diretor executivo do Seacec, Edson Arouche, o momento atual requer solidariedade. "Podemos ser a diferença na vida de centenas de pacientes, de famílias, e não há dinheiro no mundo que pague a sensação de poder fazer mais pelo próximo", afirmou.

O presidente do Sindicato, Fabiano Barreira, agradeceu aos participantes da campanha, que foi "além do esperado". "Muitos enfermos cearenses serão salvos da Covid-19 graças à solidariedade do nosso segmento. A alegria por ajudar centenas de famílias é imensurável".

O material, segundo a instituição, foi entregue na própria sede, e com protocolos como redução no número de presentes e distanciamento social.

O que é o Capacete Elmo

O capacete Elmo é um equipamento de baixo custo utilizado no tratamento de pacientes com insuficiência respiratória provocada pelo novo coronavírus. O aparelho foi desenvolvido a partir de abril de 2020 no Ceará, após parceria entre centros de pesquisa e setor privado, sendo finalizado já no mês seguinte.

Conforme o superintendente da Escola de Saúde Pública (ESP) e idealizador do dispositivo, Marcelo Alcântara, o aparelho acarretou significativa melhora durante testes em pacientes.