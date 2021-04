Fortaleza vende todas as camisas em campanha para compra de capacetes Elmo

O Fortaleza vendeu todas as camisas disponíveis na campanha “FO2RTALEZA” para aquisição e doação de capacetes Elmo aos hospitais do Estado do Ceará. A iniciativa começou na terça-feira (6) e as contribuições ainda podem ocorrer através de transferências por Pix.

A proposta foi vender produtos oficiais. Dentre os itens estavam camisas utilizadas no 1° tempo do duelo contra o Bahia, pela Copa do Nordeste, no sábado (3).

CAPACETE ELMO

Desenvolvido no Ceará, o capacete Elmo é um dispositivo não invasivo e de baixo custo que oferece oxigênio em alto fluxo para pacientes com insuficiência respiratória. O tratamento é indicado para o tratamento de pacientes com quadro clínico leve e moderado, podendo auxiliar também casos que começam a evoluir para gravidade, evitando a necessidade de intubação do paciente.