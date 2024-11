Erick Pulga é procurado pelo Bahia, mas só deve sair do Ceará por valor milionário

O Bahia tem interesse na contratação do atacante Erick Pulga, destaque do Ceará, e procurou os agentes do jogador para tentar viabilizar o negócio. O Diário do Nordeste apurou que o clube baiano fez o contato, mas ainda não apresentou uma proposta oficial.

De acordo com apuração do colunista Alexandre Mota, do Diário do Nordeste, o departamento de futebol do Ceará projeta um valor de US$ 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões) como valor de mercado de Erick Pulga para uma eventual venda.

Legenda: Erick Pulga comemora gol em vitória do Ceará Foto: Kid Jr/SVM

Portanto, uma possível proposta do Bahia por Erick Pulga teria que ser de pelo menos R$ 30 milhões para ser considerada aceitável por parte do departamento de futebol do Ceará, que deseja um retorno financeiro expressivo, tendo em vista a perda esportiva.

Ainda segundo o colunista Alexandre Mota, o percentual dos direitos econômicos de Erick Pulga está dividido entre Atlético-CE (50%), Ceará (40%) e Ferroviário (10%). O atacante de 24 anos chegou ao Vovô em 2022, comprado junto ao Ferroviário por R$ 600 mil.