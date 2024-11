Ceará marca data de apresentação do elenco e início dos treinos para temporada 2025

O elenco do Ceará para a temporada 2024 irá se apresentar em Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu, no dia 2 de janeiro. A informação foi confirmada pelo presidente do clube, João Paulo Silva, em entrevista coletiva na última quinta-feira (28).

A expectativa é que o elenco inicie os trabalhos preparativos para a temporada 2025 nesta data, com testes físicos e clínicos e também treinamentos com a comissão técnica. A estreia do Vovô no Campeonato Cearense deve acontecer no dia 18 de janeiro.

Legenda: Léo Condé em percurso pelo clube Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

Serão, portanto, cerca de duas semanas de trabalho entre a apresentação e a estreia na temporada 2025. Atual campeão do Campeonato Cearense, o Vovô deve estar na disputa da partida de abertura da edição de 2025 do torneio estadual.

Ainda em coletiva, João Paulo afirmou que o departamento de futebol trabalhará ao longo dos próximos 30 dias para fechar as contratações e permanências e assim ter boa parte do elenco à disposição já no dia 2 de janeiro, data da apresentação.